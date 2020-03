Samoizolacija prinesla nekaj dobrega oboževalcem Igre prestolov #video

Šesta od sedmih knjig, ki nosi naslov Vetrovi zime, je po več letih nastajanja končno napisana, je na svojem blogu oboževalcem sporočil pisatelj George R. R. Martin. "Iskreno povedano, več časa preživljam v Zahodnjem kot v resničnem svetu. V Sedmih kraljestvih so stari precej grozljive, a morda celo ne tako grozljive, kot lahko postanejo pri nas," se je trenutne svetovne pandemije koronavirusa dotaknil 71-letni avtor.

V nadaljevanju zapisa je povedal, da mu je prav čas samoizolacije omogočil, da je končno dokončal težko pričakovano šesto knjigo iz svetovno priljubljene sage. Kajti to, da moramo ostati doma in za nekaj čas prekiniti stike s preostalimi, je vzel zelo resno.

"Za vse tiste, ki vas skrbi zame, naj povem, da se vsekakor zavedam, da zaradi svoje starosti in telesne kondicije spadam v ranljivo skupino. A trenutno se počutim v redu in se držim vseh predpisanih ukrepov. Odmaknil sem se na samo, na izolirano lokacijo, z mano je le en član mojega osebja, ne hodim v mesto in se ne družim z nikomer," je še pojasnil.

George R. R. Martin je pomagal pisati scenarije za prvih pet sezon priljubljene TV-serije Igra prestolov. Foto: Getty Images

Zadnji dve knjigi zaradi poraznega konca TV-serije težko pričakovani

Šesto v seriji knjig je sicer Martin začel pisati že pred desetimi leti, a je pisanje vmes prekinil, saj je med drugim sodeloval pri pisanju scenarijev za prvih pet sezon TV-serije Igra prestolov. A nato se je umaknil, prav z namenom, da napiše še zadnji dve knjigi, in šesto mu je zdaj tudi uspelo končati. Ni pa še znano, kdaj bo prišla na prodajne police.

Prav šesta in sedma knjiga v sagi sta namreč tisti, ki ju zvesti oboževalci družin Zahodnjega nadvse težko pričakujejo. Kajti po koncu televizijske serije Igra prestolov, ki je mnoge močno razočaral, novi knjigi s seboj prinašata nov, povsem drugačen razplet. To je pred časom, ko je bilo ob koncu Igre prestolov razočaranje oboževalcev po vsem svetu na vrhuncu, zagotovil sam Martin. "Ljudje poznajo konec, a ne pravega konca," je takrat miril oboževalce.

Pesem ledu in ognja je serija epskih fantazijskih romanov, ki jo je avtor George R. R. Martin začel pisati že leta 1991. Prvo v seriji knjig z naslovom Igra prestolov je pisal pet let, luč sveta je namreč ugledala leta 1996. Vsega skupaj bo v sagi Pesem ledu in ognja sedem knjig, zadnja bo nosila naslov A Dream of Spring. Kdaj bosta izdani šesta in sedma knjiga, za zdaj še ni znano.