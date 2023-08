Pri 36 letih umrl igralec iz Igre prestolov

"Z globoko žalostjo vam moramo sporočiti, da je v petek mirno umrl naš dragi prijatelj in stranka Darren Kent. Ob njem so bili njegovi starši in dobri prijatelji. Naše misli in ljubezen so v tem težkem času z njegovo družino. Počivaj v miru, prijatelj," je smrt igralca Darrena Kenta na platformi X (nekdaj Twitterju) sporočila njegova agencija Carey Dodd Associates.

"Darren ni bil samo nadarjen igralec, režiser in pisatelj, bil je resnično eden najprijaznejših ljudi, ki sem jih imela čast spozati. V privilegij in veselje je bilo biti del njegovega potovanja," pa je v Instagram objavi zapisala Samantha Dodd.

Vzrok za smrt igralca še ni znana, se pa je Kent poleg osteoporoze in artritisa boril tudi s kožno boleznijo, poroča SkyNews.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK