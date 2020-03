Inšpektorat za delo napoveduje poostren nadzor

Ob domnevno nezadostnih in delnih zaščitnih ukrepih se povečuje tudi število prijav s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev, zato bo inšpektorat poostril nadzor tako s področja varovanja zdravja kakor tudi s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev, piše STA.

Inšpektorat za delo je ob tem poudaril, da so delodajalci tudi v zdajšnjih razmerah v delovnih procesih, ki se še izvajajo, vsem zaposlenim dolžni zagotoviti tako zdravje kakor varnost pri delu. Glede ukrepov se morajo posvetovati z izvajalci medicine dela, ki so tudi v teh razmerah dolžni svetovati delodajalcem, kako v redni delovni proces ustrezno vnesti vidik zdravega in varnega dela, še poroča STA.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že izdal splošne usmeritve glede varovanja pred tveganji zaradi koronavirusa, na inšpektoratu pa ob tem pričakujejo, da se bo zdravstvena stroka še konkretneje opredelila glede dodatnih ukrepov za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v sredo ponovil stališče, da bi zapiranje proizvodnih obratov zaradi epidemije novega koronavirusa lahko ogrozilo oskrbe prebivalstva. Delodajalce je pozval, naj delovne procese organizirajo tako, da bodo v največji meri zaščitili zdravje svojih zaposlenih, še piše STA.

Sindikat gradbenih dejavnosti poziva k zaprtju gradbišč

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije poziva vse delodajalce v gradbenih dejavnostih in industriji gradbenega materiala, da ustavijo delo na gradbiščih in v proizvodnji gradbenih materialov za čas trajanja epidemije novega koronavirusa. Poudarjajo, da gradbena dejavnost za delovanje države v času epidemije ni nujna.

Delavci na gradbiščih (večinoma) nimajo ustrezne zaščitne opreme. Prihodi delavcev na gradbišča so oteženi oz. v skupnem prevozu ni poskrbljeno za ustrezno varno razdaljo in zaščito, so izpostavili v sindikatu, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Na gradbiščih so medtem pomanjkljivi sanitarni pogoji, ki ne omogočajo ustrezne higiene, kot je priporočena v času epidemije. "Posebej opozarjamo, da delavci migranti, ki jih je v gradbeništvu največ, pogosto nimajo pogojev za bivanje, ki bi omogočali samoizolacijo v primeru, da delavec zboli. Zato bi bilo treba nujno sprejeti morebitne ukrepe, kako bo za te delavce organizirana samoizolacija v primeru, da bodo zboleli, vendar ne bodo potrebovali bolniškega zdravljenja," so dodali.

V zadnjih dneh, ko se je javno življenje v državi ustavilo, je veliko pripomb letelo na gradbišča, od katerih mnoga ostajajo odprta in se delo nadaljuje nemoteno. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so sicer pritrdili delodajalcem in poudarili, da za gradbišča odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji ne velja.

"Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika)," so zapisali na spletni strani gospodarskega ministrstva. Dodali pa so, da mora delodajalec upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije Covida-19.

Ker odlok ne ureja razmerij med podjetji, lahko tudi trgovine z gradbenim materialom prodajajo gradbeni material podjetjem še naprej. Odlok na drugi strani začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom. (STA)