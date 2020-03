Medtem ko se Evropa še vedno bori s koronavirusom, Kitajska že slavi svoje junake.

Z novim koronavirusom, ki je izbruhnil konec lanskega leta na Kitajskem, se je doslej okužilo skoraj 220.000 ljudi, od tega jih je umrlo okoli 8.980, ozdravelo pa okoli 85.750. Na Kitajskem so skupno potrdili 80.928 primerov okužbe s koronavirusom. 3.245 ljudi je umrlo. 70.420 pa jih je po bolezni že okrevalo, poroča STA.

Poleg Evrope je po svetu še nekaj žarišč, kjer imajo po več kot tisoč potrjenih primerov. To so Iran z več kot 17.300 potrjenimi primeri in 1.135 smrtmi, ZDA z več kot 9.460 primeri in 155 smrtmi ter Južna Koreja, kjer so potrdili 8.565 primerov in 91 smrti.

Evropa ostaja celina, kjer ima največ držav potrjenih po več kot tisoč primerov okužb. Takšnih je po navedbah STA 12 držav.