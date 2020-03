Oblasti v Italiji razmišljajo o podaljšanju karantene

Italijanske oblasti so danes sporočile, da razmišljajo o podaljšanju karantene, ki od 10. marca do 3. aprila velja za vso državo, če se število novih okužb z novim koronavirusom ne bo upočasnilo. Gospodarstvu pa želijo pomagati s 25 milijard evrov vrednim "načrtom za preživetje", odlokom, ki ga je minulo noč podpisal predsednik Sergio Mattarella.

"Ko govorimo o italijanskem modelu, nimamo v mislih le zdravja, temveč tudi gospodarski odziv na krizo," je ob predstavitvi načrta dejal premier Giuseppe Conte. Načrt Cura Italia (Ozdravi Italijo) obsega 127 točk na 72 straneh ter med drugim obsega pravice delavcev, varstvo otrok, najemnine in davke, piše STA.

Sezonski delavci bodo dobili denarna nadomestila

Podjetja prihodnja dva meseca ne smejo odpuščati delavcev, samozaposleni in sezonski delavci naj bi za marec dobili 600 evrov za blažitev posledic izpada dohodka, zaposleni z najnižjimi dohodki pa bodo dobili sto evrov dodatka. Družine bodo dobile vavčerje za 600 evrov za najem varuške, trgovci pa davčne olajšave v višini 60 odstotkov najemnine za marec.

Italijanske ulice so zaradi karantene popolnoma prazne. Foto: Reuters

Samozaposlenim in samostojnim umetnikom ne bo treba plačevati prispevkov do 18 mesecev, če bodo lahko dokazali, da so se njihovi prihodki znižali najmanj za tretjino. Davčne in druge olajšave so predvidene tudi za druge sektorje in poklice, ki jih je epidemija najhuje prizadela – od voznikov tovornjakov do hotelskega osebja.

Načrtovani referendum za zmanjšanje števila poslancev, ki bi moral biti konec marca, je preložen na drugo polovico leta. Za škodo, ki je nastala ob nedavnih izgredih v italijanskih zaporih zaradi novega koronavirusa, bo vlada namenila 20 milijonov evrov. Športna društva bodo deležna štirimesečnih davčnih olajšav, za podporo filmu in kinematografom pa italijanska vlada namenja 130 milijonov evrov.

Italijanske oblasti razmišljajo tudi o podaljšanju karantene

"Ne vem še, ali bomo ukrepe podaljšali po 3. aprilu. Odločitev bomo sprejeli na podlagi številk in dogajanja. Te možnosti ne morem izključiti, videli bomo v prihodnjih dneh," je dejala ministrica za promet in infrastrukturo Paola De Micheli za televizijo Rai 3, poroča STA.

Foto: Guliver/Getty Images

V Italiji, žarišču novega koronavirusa v Evropi, karantena za vso državo velja od 10. marca. Odhod od doma je dovoljen samo zaradi poslovnih ali nujnih razlogov ter kratkih nakupov osnovnih življenjskih potrebščin. Nekaj dni zatem so ukrepe še poostrili. Zaprti so bari, lokali in večina trgovin. Državljani imajo še vedno dostop do lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi potrebščinami.

Oblasti so v nedeljo ustavile nočne železniške povezave med severom in jugom države. Močno so omejili tudi letalski promet, številna letališča so zaprta. Prekinili so tudi letalske in trajektne povezave med Sardinijo in celinsko Italijo.

Giulio Gallera, vodja urada za socialno varstvo v Lombardiji, najhuje prizadeti italijanski deželi, je menil, da bodo za zajezitev širjenja novega koronavirusa morda potrebni še strožji ukrepi. "Ali se bo trend do nedelje upočasnil ali pa bomo morali razmisliti o še strožjih ukrepih," je dejal za televizijo Gold 7.

V šestih dneh se je število okuženih podvojilo

Od 12. marca se je število okuženih z novim koronavirusom v Italiji podvojilo na 31.506. Število smrtnih žrtev pa se je več kot podvojilo – po zadnjih podatkih so za koronavirusno boleznijo 19 v Italiji do torka umrle 2.503 osebe. Od ponedeljka do torka so zabeležili 345 novih smrtnih žrtev.

Foto: Reuters

Ministrica De Micheli je zagotovila, da ni težav pri dobavi blaga, za kar se je treba po njenem zahvaliti dobremu delu zaposlenih v prometu in logistiki. "Države EU smo prepričali, da so odobrile dostop do našega blaga. Zaupajo našemu nadzoru," je še dejala ministrica.

Italijanska vlada je ob tem prebivalce znova pozvala, naj ostanejo doma. Kljub visokim kaznim namreč številni ne upoštevajo teh navodil. Zaradi nespoštovanja karantene so v zadnjem tednu dni podali kazensko prijavo za 43 tisoč Italijanov. Skupno so spoštovanje pravil karantene preverili pri več kot milijonu Italijanov, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočilo notranje ministrstvo.

Bodo prepovedali tudi aktivnosti na prostem?

Samo v torek so spoštovanje pravil preverili pri 187.455 ljudeh. Za 8.089 oseb so podali kazensko prijavo, od tega za 154 lastnikov trgovin. V Italiji je za nespoštovanje vladnih uredb zagrožena kazen do tri mesece zapora ali globa do 206 evrov. Nadzor nespoštovanja pravil karantene izvaja italijanska policija od 11. marca.

Italija zato razmišlja tudi o popolni prepovedi aktivnosti na prostem. "Dopustili smo možnost za šport na prostem, ker so nam tako svetovali znanstveniki. A če ljudje ne upoštevajo pozivov, naj ostanejo doma, moramo uvesti popolno prepoved izhoda," je dejal minister za šport Vincenzo Spadafora, še navaja STA.