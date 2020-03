Lažni preplah v eni od slovenskih trgovin

Reševalci so na kraju posredovanja ob zdravstveni obravnavi izvedli tudi prezračevanje prostorov, razkuževanje okolice, preostalemu osebju pa so dali ustrezna navodila.

Reševalci so na kraju posredovanja ob zdravstveni obravnavi izvedli tudi prezračevanje prostorov, razkuževanje okolice, preostalemu osebju pa so dali ustrezna navodila. Foto: STA

Zreška poslovalnica Mercatorja bo danes ponovno odprta, saj je test pri zaposleni v administraciji pokazal, da ta ni okužena z novim koronavirusom, so za STA sporočili iz omenjene trgovske družbe. Kot so dodali, so vsi ukrepi preklicani, zato se bodo zaposleni lahko vrnili na delo.

Kaj morate vedeti o koronavirusu?

Zaprtje poslovalnice v Zrečah je zaradi suma na okužbo v sredo popoldne odredil tamkajšnji župan Boris Podvršnik, potem ko je enota nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic okoli 14. ure odšla na intervencijo po klicu zaradi bolečin v prsnem košu zaposlene. Bolečine sta spremljala rahlo povišana telesna temperatura in kašelj.

Pacientko so prepeljali na zdravljenje

Reševalci so na kraju posredovanja ob zdravstveni obravnavi izvedli tudi prezračevanje prostorov, razkuževanje okolice, preostalemu osebju pa so dali ustrezna navodila. Pacientko so prepeljali na zdravljenje in hkrati opravili tudi testiranje. Kot je danes za STA povedal direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejan Vrhovšek, je ta zdaj že v domači oskrbi.

Okužena prihajata iz Kidričevega

Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sicer na območju treh občin Dravinjske doline za zdaj beležijo le eno okužbo, in sicer v Vitanju, dva okužena pa so potrdili tudi v konjiškem podjetju Baumüller. Tam so danes ustavili delo, a naj bi se 300 zaposlenih že v četrtek vrnilo na delo. Okužena sicer prihajata iz Kidričevega.

Direktor konjiškega zdravstvenega doma je prav tako povedal, da za zdaj pozitivnih testov pri občanih, ki so jih pri njih napotili na vstopno točko v Celju, ni bilo.