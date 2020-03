Ostanite doma in umivajte si roke, sporočajo domači in tuji zvezdniki #video

Priljubljena YouTube ekipa NekiNeki – ustanovnemu dvojcu Maji Pinterič in Lovru Prešičku sta se pred časom pridružila tudi Manca Berlec in Urh Kočar – je objavila nov videoposnetek, s katerim želi sledilce prepričati, da sledijo navodilom vedenja med epidemijo koronavirusa.

Manca Berlec, ki smo jo lahko letos videli tudi na Emi, je posnela pesem Preventiva, videospot pa so ustvarili skupaj, a vsak na svoji lokaciji, saj so – kot nalagajo smernice – ostali doma. Z videoposnetkom in pesmijo svoje sledilce in vse druge pozivajo, naj tudi oni ostanejo doma, če je to le mogoče, in ob tem poskrbijo za ustrezno higieno ter vse druge preventivne ukrepe.

Med tujimi zvezdniki, ki so se lotili podobnih pozivov, je medtem ogromno pozornosti (in odobravanja) požela legendarna pevka Gloria Gaynor, ki jo poznamo predvsem po zimzeleni uspešnici I Will Survive iz leta 1978.

Na družbenih omrežjih je namreč objavila videoposnetek, na katerem si umiva roke ob prepevanju refrena te pesmi, ki ima ob trenutnih razmerah tudi več kot primeren naslov ("Preživela bom"). S posnetkom je sprožila pravi viralni spletni izziv, ljudje namreč množično sledijo njenemu zgledu in objavljajo posnetke, na katerih si umivajo roke med prepevanjem, da "bodo preživeli".

Poglejte:

S posnetkom je Gloria Gaynor želela ljudi spodbuditi, da si temeljito umivajo roke. "Potrebujete le 20 sekund, da preživite," je zapisala ob posnetku in s tem merila na zdravstvene smernice, po katerih si je treba roke umivati vsaj 20 sekund, da bi pripomogli k preprečevanju širjenja virusov.

Kot nalašč pa je dolžina refrena njene zimzelene I Will Survive ravno okoli 20 sekund, kar lahko uporabite za orientacijo pri higieni.

Oglejte si še: