Zdravniki prosijo, da se izognete tudi tvegani rekreaciji

Izogibajte se nepotrebnim tveganjem, ki lahko pripeljejo do poškodb, prosijo slovenski zdravniki. To je pomembno predvsem v času, ko pričakujejo povečano obremenitev bolnišnic z bolniki, okuženimi s koronavirusom.

"Zaradi pričakovanega povečanja obremenitev bolnišnic z bolniki s COVID-19 in vedno bolj omejenih kadrovskih in materialnih resursov, kot je npr. oskrba s krvjo, apeliramo, da se ljudje izogibajo nepotrebnim tveganjem, kot so nevarni športi, trampolinski parki, spusti s kolesom in motociklizem pa tudi delo na višini in delo v gozdu," so sporočili iz UKC Ljubljana.

"Kar je bilo še včeraj samoumevno, jutri morda ne bo več," so opozorili.

"Zdaj ni čas za egoizem in lastne cilje"

"Tudi nujna zdravstvena oskrba, ki jo v teh kriznih časih še zagotavljamo, lahko ob neodgovornem obnašanju posameznika postane bistveno težje dostopna," so poudarili, "zdaj ni čas za egoizem in lastne cilje, treba je pokazati osebno ter družbeno odgovornost in se ne izpostavljati nepotrebnim socialnim stikom in tveganjem, ki lahko povzročijo preobremenitev urgentne zdravstvene oskrbe."

Nepremišljena tveganja iz arogantnosti lahko povzročijo hudo škodo posamezniku in družbi, so še opozorili, zato priporočajo, da poslušate navodila vladnega kriznega štaba, ostanete doma ter čas posvetite družini in branju knjig. Na ta način boste najbolj pomagali sebi in drugim.

