... leta 1971 se je rodil nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović. Zahović še vedno velja za prvega strelca slovenske reprezentance, potem ko je v dresu slovenske reprezentance zabil 35 golov. Za reprezentanco je dres prvič oblekel 7. novembra 1992 za prijateljsko tekmo proti Cipru.

V svoji karieri je igral za nekaj velikih evropskih klubov. Proslavil se je v Portu, igral pa je tudi za Benfico, Olympiakos in Valencio, s katero je leta 2001 zaigral v finalu lige prvakov.

Leta 2007 se je vrnil v Maribor, kjer je v NK Maribor prevzel vlogo športnega direktorja.

je mladi slovenski smuačsrki skakalecprvič nastopil na letalnici in na tekmi svetovnega pokala v poletih v Oberstdorfu v Nemčiji že kar takoj prišel do zmage. To je bile njegova prva v svetovnem pokalu.

... leta 2019 sta za izjemen uspeh na mladinskem svetovnem prvenstvu v Osrblieju na Slovaškem poskrbela slovenska biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, ki sta na šprinterski preizkušnji zasedla prvo in drugo mesto. Cisar je postal svetovni prvak, Planko podprvak, oba pa sta bila ob Antonu Vidmarju tudi člana srebrne štafete.

Zgodilo se je še:

Leta 2015 je Novak Đoković zmagal na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagal Andyja Murrayja 7:6, 6:7, 6:3, 6:0.

Leta 2009 je Serena Williams zmagala na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagala Dinaro Safino 6:0, 6:3.

Leta 2004 je Roger Federer zmagal na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagal Marata Safina 7:6, 6:4, 6:2.

Leta 1998 je Martina Hingis zmagala na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagala Conchito Martinez 6:3, 6:3.

Leta 1995 je na prijateljski tekmi v San Diegu proti Urugvaju (1:0) prvič za izbrano vrsto nastopil Luis Hernandez, s 35 goli drugi najboljši strelec v zgodovini mehiške reprezentance. Drugo mesto si deli s Carlosom Hermosillom.

Leta 1989 je KV Mechelen pred domačimi navijači na prvi tekmi evropskega superpokala premagal PSV iz Eindhovna s 3:0. Na povratni tekmi so Belgijci izgubili z 0:1 in osvojili lovoriko.

Leta 1937 je Argentina z 2:0 premagala Brazilijo in postala južnoameriški prvak. Zadetka za zmago je zabila v podaljšku.

Leta 1882 je bil ustanovljen francoski Auxerre.

Rodili so se …

1969 - nekdanji argentinski nogometaš Gabriel Batistuta

1971 - nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović

1972 - nekdanji belgijski Johan Walem

1977 - nekdanji irski nogometaš Kevin Kilbane

1977 - nekdanji češki nogometaš Libor Sionko

1979 - nekdanji brazilski nogometaš Juan Silveira dos Santos

1980 - nogometni vratar Aleksander Šeliga

1984 - škotski nogometaš Darren Fletcher

1987 - italijanski nogometaš Giuseppe Rossi

1987 - borka v mešanih borilnih veščinah Ronda Rousey

