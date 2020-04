Na Hrvaškem prvi koraki k športni normalnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča Index.hr, bo že v prvem paketu omilitve ukrepov na vrsti tudi šport, kjer bodo z vadbo pod posebnimi pogoji lahko začeli športniki prve in druge kategorije ter članske ekipe v kolektivnih športih.

Hrvaška, Nemčija, Avstrija, ...

Hrvaška se bo tako pridružila nekaterim drugim državam, ki so že napovedale vrnitev vrhunskih športnikov na treninge. Med njimi sta Nemčija in Avstrija, kjer so se nogometaši že pred dobrim tednom dni vrnili na prilagojene treninge v manjših skupinah.

Drugi poklicni športniki naj bi v Avstriji začeli trenirati do konca tega meseca. Skopi so podatki iz Madžarske. A kot poročajo na Mednarodnem združenju športnih novinarjev (AIPS), tudi tam ne mirujejo. V marcu se je s koronavirusom okužila deveterica plavalcev. Ti bodo glede na zapise AIPS treninge vnovič lahko začeli prihodnji teden.

... kaj pa Slovenija?

Na sproščanje ukrepov čakajo tudi v slovenskem športu. V svojih predlogih vladi za ukrepe za pomoč športu je Olimpijski komite Slovenije (OKS) vključil tudi priporočila za sproščanje po posameznih vrstah športov. S tem bi bila poklicnim in vrhunskim športnikom vnovič omogočena ustavna pravica do dela, saj se večina s svojo dejavnostjo preživlja.

V Sloveniji je vlada doslej sprejela ukrepe za sproščanje določenih omejitev za rekreativni šport. Tako so se z 20. aprilom odprla teniška in golf igrišča ter balinišča, za zdaj pa ostaja nejasno, kdaj bi se na treninge lahko vrnili vrhunski športniki.

