Leta 1964 se je na štadionu Nacional v Limi zgodila tragedija, ki je zahtevala največ življenj na posamezni nogometni tekmi. Uradno naj bi umrlo 328 ljudi, neuradno še veliko več, več kot 500 je bilo ranjenih.

24. maja je Peru v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu gostil Argentino, za olimpijsko vozovnico pa potreboval ugoden rezultat. Okoli 53 tisoč gledalcev je najprej videlo vodstvo Argentine z 1:0, šest minut pred koncem dvoboja pa še zadetek Peruja.

A tega je sodnik Angel Eduardo Pazis razveljavil in razjezil gledalce. Nekaj jih je priteklo na zelenico, a jih je policija, tudi na surov način, zaustavila. Začeli so se neredi, navijači so se spravili na policiste, ki so odgovorili s solzivcem. Na tribunah je zavladala panika, gledalci so se poskušali rešiti z begom, a so v stampedu mnogo ljudi poteptali do smrti.

Po uradnih informacijah naj bi na poti s štadiona umrlo 328 ljudi, a v Peruju pravijo, da je realna številka, ki najverjetneje ne bo nikoli znana, še veliko višja. Policisti naj bi z navijači namreč obračunali tudi na ulicah, ko naj bi pod njihovimi streli umrlo še več ljudi.

Po najbolj smrtonosni tragediji na nogometnem štadionu v zgodovini so število sedežev iz 53 tisoč znižali na 42 tisoč, leta 2004 pa zaradi ameriškega pokala zvišali na 47 tisoč.

Zgodilo se je še …

Leta 1976 je pokojni boksarski as Muhammad Ali v peti rundi s tehničnim nokavtom premagal Richarda Dunna in postal prvak težke kategorije.

Leta 1989 so nogometaši Milana v finalu pokala pokalnih prvakov (kasnejši ligi prvakov) s 4:0 premagali Steauo Bukarešto na Nou Campu v Barceloni. Italijanom sta zmago prinesla Nizozemca Marco van Basten in Ruud Gullit, ki sta se po dvakrat vpisala med strelce.

Leta 1995 je nogometni klub Ajax iz Amsterdama v finalu lige prvakov na štadionu Ernsta Happla z 1:0 premagal Milan in osvojil naslov evropskega prvaka. Odločilni gol je v 85. minuti zabil Patrick Kluivert.

Leta 1999 se je nekdanji nemški nogometni napadalec Jürgen Klinsmann poslovil od travnatih zelenic s poslovilno tekmo na štadionu Gottlieb-Daimler v Stuttgartu. Na srečanju sta se pomerila njegov matični klub Stuttgart in selekcija zvezd, za katero so med drugimi nastopili tudi Ruud Gullit, Rudi Völler, Jan Koller, Franz Beckenbauer in Berti Vogts.



Leta 2000 so nogometaši Reala iz Madrida na Saint Denisu v Parizu v finalu lige prvakov s 3:0 premagali Valencio in osvojili osmi naslov evropskega prvaka.

Leta 2004 je bil za selektorja slovenske nogometne reprezentance izbran Branko Oblak. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 je zasedel četrto mesto, kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2008 pa začel s prepričljivima porazoma proti Belorusiji in Bolgariji ter zmago nad Luksemburgom in bil konec leta 2006 razrešen s prestižne funkcije. V 23 tekmah je zabeležil 6 zmag, 7 remijev in 10 porazov ob gol razliki 20:32.

Leta 2014 so nogometaši Reala iz Madrida v finalu lige prvakov v Lizboni premagali Atletico Madrid s 4:1. Beli balet je v 93. minuti v igro vrnil Sergio Ramos, ki je z izenačenjem na 1:1 izsilil podaljšek, v tem pa je kraljevi klub odpravil Atletico.

Rodili so se:

1901 – pokojni urugvajski nogometaš José Nasazzi

1942 – nekdanji finski voznik relija Hannu Mikkola

1946 – nekdanja rusko-poljska šprinterka Irena Szewińska

1959 – pokojni švedski hokejist Pelle Lindbergh

1961 – nekdanji kanadski hokejist Alain Lemieux

1963 – nekdanji ameriški košarkar Joe Dumars

1966 – nekdanji francoski nogometaš Eric Cantona

1973 – nekdanji češki nogometaš Vladimír Šmicer

1978 – švedski hokejist Johan Holmqvist

1979 – ameriški košarkar Tracy McGrady

1984 – estonski nogometaš Dmitri Kruglov

1987 – kanadski hokejist Guillaume Latendresse

1988 – ruski hokejist Artem Anisimov

1990 – švedski hokejist Mattias Ekholm