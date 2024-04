Zgodovinski žreb za Slovenijo, obe reprezentanci čakata peklenski skupini!

Letos bosta na olimpijskih igrah v Franciji prvič nastopili obe slovenske reprezentanci. Tako moška kot tudi ženska. Na obeh turnirjih se bo za olimpijsko slavo pomerilo 12 reprezentanc. Slovenke so pristale v skupini A, kjer prevladujejo tradicionalno močne in neugodne skandinavske države, še drugič letos se bo pomerila tudi z Nemčijo. Tudi Slovenci bodo nastopali v skupini A, kjer jih čaka kar nekaj evropskih velesil (Španija, Nemčija, Švedska in Hrvaška), tako da čaka Zormanovo četo zelo zahtevna naloga, če se bo želela uvrstiti v izločilni del tekmovanja.

Olimpijski turnir v Franciji, moški: Skupina A: Španija, Hrvaška, Nemčija, Slovenija, Švedska, Japonska

Skupina B: Danska, Norveška, Madžarska, Francija, Egipt, Argentina Bobni pred žrebom (M): Boben 1: Danska, Španija

Boben 2: Hrvaška, Norveška

Boben 3: Madžarska, Nemčija

Boben 4: Slovenija, Francija

Boben 5: Švedska, Egipt

Boben 6: Argentina, Japonska

V Franciji so natanko 100 dni pred začetkom rokometnega dogajanja na olimpijskih igrah v Parizu izvedli ples kroglic. Na njem sta prvič v zgodovini sodelovali obe slovenski zasedbi.

Pri žrebu za moški olimpijski turnir je sodelovala nekdanja francoska rokometašica Siraba Dembele Pavlović. Njen mož je nekdanji srbski nogometaš Igor Pavlović, a njegovi rojaki ne bodo nastopili na olimpijskih igrah. Bo pa Slovenija, ki se bo v boj za olimpijska odličja podala že četrtič v obdobju državne samostojnosti.

Slovenska izbrana vrsta je prvič na olimpijskih igrah nastopila v Sydneyju leta 2000, ko je osvojila osmo mesto, v Atenah 2004 je bila enajsta, v Riu de Janeiru leta 2016, kjer je v četrtfinalu priznala premoč poznejšim zmagovalcem Dancem, pa šesta.

Varovanci Uroša Zormana so si sicer dragoceno vozovnioco na olimpijski turnir priborili letos z uspehoma proti Bahrajnu in Braziliji.

Olimpijski turnir v Franciji, ženske: Skupina A: Norveška, Nemčija, Slovenija, Švedska, Danska, Južna Koreja

Skupina B: Madžarska, Nizozemska, Španija, Francija, Brazilija, Angola Bobni pred žrebom (Ž): Boben 1: Norveška, Madžarska

Boben 2: Nizozemska, Nemčija

Boben 3: Slovenija, Španija

Boben 4: Švedska, Francija

Boben 5: Danska, Brazilija

Boben 6: Angola, Južna Koreja

Legendarni Francoz pahnil Slovenke med Skandinavke

Dragan Adžić bo vodil Slovenijo na olimpijskem turnirju v skupini A. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Le ena udeleženka ženskega rokometnega olimpijskega turnirja bo na tako velikem tekmovanju nastopila prvič. To je Slovenija! Slovenke so si mesto v Parizu priigrale ta konec tedna, ko so na kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu najprej izgubile proti Nemčiji, nato pa z zmagama nad Paragvajem in nato še Črno goro prišle do velikega uspeha. Slovenske rokometašice so tako poskrbele za zgodovinski dosežek. Prvič se je na žrebu ženske rokometnega olimpijskega turnirja, na katerem nastopa 12 ekip, znašla tudi kroglic z imenom Slovenija.

Pri plesu kroglic je sodeloval Jerome Fernandez, nekdanji kapetan francoske reprezentance, ki je z galskimi petelini osvojil dve zlati olimpijski medalji (2008 in 2012). Izbranke Dragana Adžića je poslal v skupino A, ki se lahko za razliko od skupine B le z eno neevropsko reprezentanco. To je Južna Koreja. Ker pa bodo v skupini A še štiri zelo neugodne evropske tekmice, kar tri prihajajo iz Skandinavije, tradicionalne valilnice rokometnih velemojstric, čaka Slovenijo zelo zahtevna naloga, če se bo skušala prebiti med osem najboljših. V skupini A so namreč Danska, Norveška in Švedska, pa tudi Nemčija, ki je nedavno v kvalifikacijah za olimpijske igre nadigrala Slovenijo.

Le Slovenija in še sedem evropskih držav Z obema reprezentancama na olimpijskih igrah v Franciji se lahko pohvali le osem držav. Vse prihajajo iz Evrope. To so poleg Slovenije še gostiteljica Francija, Madžarska, Nemčija, Španija in skandinavski trojček Danska – Norveška – Švedska. Slovenija je izmed omenjenih držav z naskokom najmanjša, a se lahko pohvali z zgodovinskim dosežkom, prvimi olimpijskih igrami v obdobju državne samostojnosti, na katerih bosta vzporedno nastopili tako moška kot tudi ženska rokometna reprezentanca.

Tako v moški kot v ženski konkurenci bodo reprezentance razdeljene v dve skupini po šest reprezentanc, napredovanje v četrtfinale pa si bodo zagotovile najboljše štiri ekipe iz vsake skupine.

Preberite še: