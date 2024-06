Slovenca na rokometnem prestolu Evrope

Blaž Janc in Domen Makuc sta z Barcelono osvojila rokometno ligo prvakov. V finalu je katalonska ekipa z 31:30 (15:15) premagala danski Aalborg z Aleksom Vlahom. Rokometaši Kiela pa so na zaključnem turnirju osvojili tretje mesto. V dvoboju za tretje mesto so bili v nemškem obračunu z 32:28 (23:14) boljši od Magdeburga.

Vsaj eden od slovenskih rokometašev je že sedmo sezono zapovrstjo nadaljeval niz "slovenskih" zmag v ligi prvakov. Skupno se je doslej 26 Slovencev podpisalo pod zmago v ligi prvakov, največ (14) seveda ob naslovu Celja Pivovarne Laško v sezoni 2003/04. Zadnji z naslovom prvaka je bil pred tem Marko Bezjak lani z Magdeburgom.

Blaž Janc in Domen Makuc sta z Barcelono slavila dva naslova v sezonah 2020/21 in 2021/22, medtem ko bi bila tako za Aleksa Vlaha kot njegov klub to prva lovorika v zgodovini, a danski kolektiv ostaja brez. Rokometaši Barcelone so še se 17. borili za elitno evropsko krono in prišli do 12. lovorike, medtem ko so petkrat igrišče zapustili sklonjenih glav. Nazadnje so pred tem slavili v sezoni 2021/22 in so po letu premora spet na vrhu Evrope.

Barcelona slavi evropski naslov. Foto: Guliverimage Barcelona je prevzela pobudo v silovitem uvodu dvoboja in povedla s 5:2. Ko se je ritem tekme le nekoliko umiril, je Aalborg prišel na 5:6. Kar nekaj obramb si je hitro nabral vratar Niklas Landin Jacobsen in Aalborg je po 15 minutah igre izenačil na 8:8. Nekaj več pobude je imela še vedno Barcelona, ki je večinoma držala gol ali dva prednosti, a je bil dvoboj praktično poravnan. Na krilih Landina je Aalborg še pred koncem polčasa povedel 15:14, ekipi pa sta na glavni odmor odšli povsem izenačeni (15:15)

Tudi drugi polčas se je začel v kar silovitem tempu, Barcelona je bila znova tista, ki si je nekajkrat priigrala gol prednosti, a je bil Aalborg vseskozi blizu. Po desetih minutah nadaljevanja je blaugrana ušla na +2 (22:20), a le za trenutek, saj so Danci vnovič izenačili. Še enkrat več je sledil izenačen boj in ekipi sta si izmenjavali zadetke. Barcelona je blizu zmage prišla po golu Janca, ki je zadel za +3 pri 30:27, a so se Danci znova približali na gol zaostanka. Dvanajst sekund pred koncem tekme so imeli še napad za podaljšek, a so po strelu iz devetih metrov zatresli le prečko.

Tako Janc pri Barceloni kot Vlah pri Aalborgu sta dosegla po dva gola, Makuc pa ni igral. Pri Kataloncih je bil sicer z osmimi goli najboljši Melvyn Richardson, Dika Mem jih je dodal sedem. Za Aalborg je osem golov dosegel Mikkel Hansen.

Rokometašem Kiela tretje mesto

Kiel je osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage Rokometaši Kiela so vodili vse od začetka obračuna, izenačeno je bilo le pri 5:5. Kiel je v nadaljevanju večal prednost, ki je do polčasa narasla na devet golov (23:14). V drugem polčasu se je Magdeburg po dveh nizih 3:0 približal na štiri gole zaostanka (23:27). Rokometaši Magdeburga so pred koncem prišli še na tri gole minusa, a za kaj več ni bilo časa.

Pri Kielu je bil s sedmimi goli najuspešnejši Eric Johansson, po šest so jih prispevali Magnus Landin Jacobsen, Niclas Ekberg in Mykola Bilyk. Za Magdeburg je sedem golov dosegel Lukas Mertens, pet pa Gisli Thorgeir Kristjansson.