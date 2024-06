Trije Slovenci v finalu lige prvakov

Rokometaši Barcelone se bodo še 17. borili za elitno evropsko krono. Doslej so 11-krat slavili in petkrat igrišče zapustili sklonjenih glav. Barcelona je na krilih razpoloženega vratarja Emila Nielsena (na koncu 14 obramb od 31 strelov) že v prvem polčasu prišla do občutne prednosti šestih golov.

V drugem delu so imeli nekaj svojih minut tudi igralci Kiela, znižali zaostanek na -5, a so Katalonci z novo serijo v kali zatrli vsakršno možnost za nemški preobrat. Pri Barceloni sta igrala oba Slovenca. Blaž Janc je imel občutnejšo vlogo in dosegel štiri gole. Domen Makuc je priložnost dobil v zadnjih osmih minutah in se enkrat vpisal med strelce. Najboljši strelec zmagovitega moštva je bil Melvyn Richardson s petimi goli, ob Jancu sta še Aitor Bengoechea in Petar Cikusa Jelicic dosegla po štiri gole. Pri Kielu je prav tako štiri gole dosegel Domagoj Duvnjak.

Blaž Janc je dosegel štiri gole. Foto: Guliverimage

V prvem polfinalu veselje za Vlaha in Aalborg

Prvi polfinale je pripadel Aalborgu, ki je v tesni končnici premagal Magdeburg. Danska zasedba se je drugič v zgodovini uvrstila v finale, v sezoni 2020/21 je nato izgubila ravno proti rekorderki po številu naslovov Barceloni.

Prvi dvoboj v Lanxess areni je sicer postregel z zelo tesnim razpletom. Vse do zadnjih minut si nobena od ekip ni priigrala več kot gol prednosti. Vseskozi pa so bili ob koncu v ospredju Danci, ki so nekoliko presenetljivo premagali po ligaškem delu najboljšo zasedbo tekmovanja.

Pri Aalborgu je Aleks Vlah dosegel en gol iz štirih poskusov, z osmimi zadetki pa je prednjačil Mads Hoxer Hangaard. Šest jih je dosegel Sebastian Barthold, po pet pa sta jih dodala Thomas Arnoldsen in Mikkel Hansen. Pri Magdeburgu je Omar Ingi Magnusson izstopal z desetimi goli.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri, tekma za tretje mesto pa tri ure prej. Lanxess arena v Kölnu bo sicer po podaljšanju pogodbe zaključni turnir lige prvakov gostila do vključno leta 2029.