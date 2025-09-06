Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
6. 9. 2025,
19.50

evropska liga

Sobota, 6. 9. 2025, 19.50

26 minut

Evropska liga, kvalifikacije

Velenjčani končali z mednarodnimi nastopi v sezoni 2025/26

Gorenje Velenje Zoran Jovičić | Zoran Jovičić in Velenjčani so končali z mednarodnimi nastopi v tej sezoni. | Foto Aleš Fevžer

Zoran Jovičić in Velenjčani so končali z mednarodnimi nastopi v tej sezoni.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši velenjskega Gorenja so končali nastope v evropski ligi v sezoni 2025/26. Na prvi kvalifikacijski tekmi uvodnega kroga pred tednom dni v Velenju so proti švicarskemu Kriens-Luzernu izgubili s 25:27, na današnji povratni tekmi v Surseeju pa s 25:32 (12:18).

Kriens-Luzern : Gorenje Velenje 32:25 (18:12)

Mestna dvorana, gledalcev 1050, sodnika: Peretz in Schwartz (oba Izrael).

Kriens-Luzern: Bonnefoi, Sigrist 7 (1), Wolfisberg, Orbović 1, Čepić 7, Milosavljević, Örtli, Müller 5, Bader 3, Langenick 3, Schneidiger, Zimmermann, Fuchs 1, Idrizi 5.

Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Dragić, Bašić, Kalan, Velić 8, Sirotić 5 (2), Drobež 2, Starman, Blagotinšek 2, Kačičnik, Pratnekar, Tzortzinis 1, Al. Jankovski 2, Ivanov 3, An. Jankovski 2.

Sedemmetrovke: Kriens-Luzern 1 (1), Gorenje Velenje 6 (2).

Izključitve: Kriens-Luzern 6, Gorenje Velenje 2 minuti.

Rdeči karton: /.

Velenjčani so slabo odprli tekmo v Surseeju, ki je le streljaj oddaljen od Luzerna. Po vsega štirih minutah je njihov zaostanek že znašal tri gole, tega primanjkljaja pa kljub boljši predstavi v obeh smereh niso več mogli nadoknaditi.

Do 22. minute so bili konkurenčni favoriziranim Švicarjem (11:12), v zadnjem delu prvega polčasa pa so močno popustili. Gostitelji so jim po delnem izidu 5:0 v 28. minuti ušli na šest golov (11:17).

Izbranci Zorana Jovičića v drugem polčasu niso bili kos razigranim gostiteljem, ki so do zadnjega zvoka sirene imeli absolutni nadzor nad tekmeci iz Šaleške doline.

V velenjski ekipi sta bila v Švici najbolj učinkovita Tarik Velić z osmimi in Karpo Sirotić s petimi goli.

Slovenijo bo v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini zastopal LL Grosist Slovan. Prvaka Slovenije v skupinskem delu čakajo španski Granollers, romunska Minaur Baia Mare in zmagovalec dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira.

