Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.07

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
RK Gorenje Velenje

Torek, 26. 8. 2025, 15.07

1 ura, 25 minut

RK Gorenje Velenje

Peter Šilc na čelu velenjskega rokometnega kluba

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Gorenje Velenje | Foto Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Upravni odbor Rokometnega kluba Gorenje Velenje je na prvi seji po volilni skupščini v začetku avgusta imenoval novega predsednika kluba. Razširjena 14-članska uprava kluba je soglasno izbrala Petra Šilca, direktorja skupine Tiki, ki bo klub vodil v naslednjem štiriletnem obdobju, je sporočila velenjska ekipa.

Dolgoletni član upravnega odbora je na čelu kluba zamenjal Janeza Gamsa, ki je v zadnjih letih na mestu direktorja in predsednika kluba pustil izjemen pečat, hkrati pa ostaja član upravnega odbora. Šilc ni novo ime, saj je kot predstavnik podjetja Tiki, dolgoletnega partnerja kluba, v delovanje in vodenje vpet že več kot 15 let.

"Čvrsto verjamem, da uspešen razvoj in delovanje najuspešnejšega kluba v Šaleški dolini in drugega najuspešnejšega moškega rokometnega kolektiva, ni ogrožen. Vsekakor ne moremo spati na preteklih uspehih in stari slavi. Slednje nam nalaga odgovornost, da klub organizacijsko, operativno in tudi finančno napreduje ter tako nadaljuje uspešno rokometno zgodbo v Velenju," je za spletno klubsko stran med drugim dejal prvi mož petkratnih državnih prvakov in dodal, da so v teku pogovori, da na mestu športnega direktorja ostane Roman Pungartnik.

Novi predsednik velenjskega kluba se bo še pred prvo kvalifikacijsko tekmo evropske lige proti švicarskemu Kriensu, ki bo konec tega tedna v Rdeči dvorani, sestal s članskim moštvom in predstavil vizijo vrhu klubske piramide.

Preberite še:

Gorenje Velenje
Sportal Kadrovski pretres v Velenju, odstopila predsednik in direktor kluba
RK Gorenje Velenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.