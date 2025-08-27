Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
27. 8. 2025,
16.28

Osveženo pred

52 minut

EHF RK Gorenje Velenje Zoran Jovičić

Sreda, 27. 8. 2025, 16.28

52 minut

Evropska liga v rokometu, kvalifikacije, 1. krog

Velenjčani vlogo favorita prepustili Švicarjem

Avtor:
STA

Zoran Jovičić vlogo favorita prepušča nasprotniku. | Foto Aleš Fevžer

Zoran Jovičić vlogo favorita prepušča nasprotniku.

Foto: Aleš Fevžer

Od štirih slovenskih moških rokometnih klubov bodo v sezoni 2025/26 prvi na mednarodno sceno stopili igralci velenjskega Gorenja. V soboto jih v Rdeči dvorani ob 18. uri čaka prva tekma uvodnega kvalifikacijskega kroga v evropski ligi, njihovi tekmeci pa bodo rokometaši iz švicarskega Luzerna.

"V primerjavi z minulo sezono imamo povsem novo in spremenjeno zasedbo, ki je doživela številne spremembe na vseh igralskih položajih. Švicarski Kriens, ki ima proračun prek treh milijonov evrov in se je pred novo sezono še dodatno okrepil, je zavoljo tega velik favorit. V teh okoliščinah moramo biti potrpežljivi, na tovrstnih tekmah pa ne sme manjkati volje in želje," je pred sobotnim mednarodnim dvobojem v Velenju za STA med drugim dejal trener slovenskih podprvakov Zoran Jovičić.

Rokometaši iz Šaleške doline so se v minuli sezoni v skupinskem delu evropske lige dvakrat pomerili s Kriensom. Na obeh tekmah so klonili, v Velenju s 27:33, v Luzernu pa s 25:30.

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo nastopil tudi slovenski prvak LL Grosist Slovan. V skupinskem delu ga čaka španski Granollers ter zmagovalca dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira in romunsko-islandskega Minaur Baia Mare - Stjarnan.

V evropskem pokalu bosta slovenske barve zastopala Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje.

EHF RK Gorenje Velenje Zoran Jovičić
