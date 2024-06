V prihajajoči sezoni bo dres slovenskega rokometnega prvoligaša LL Grosist Slovana oblekel tudi 31-letni slovenski rokometaš Gašper Hrastnik. Ta se v Ljubljano seli iz Ribnice, so sporočili pri klubu iz prestolnice.

Hrastnik ima za seboj pestro mednarodno pot. V prihajajoči sezoni bo 194 centimetrov visok in 97 kilogramov težek Škofjeločan tako igral skoraj doma.

"Odločitev za Slovan je bila preprosta, igralski in strokovni štab potrjujeta, da so ambicije kluba visoke. Hkrati me veseli bližina doma. Lahko bi rekel da igram 'doma'," je dejal Hrastnik.

S Slovanom je podpisal dveletno pogodbo. "Pričakujem zanimivo sezono, tudi zato, ker bo nov sistem lige prinesel bolj atraktivno tekmovanje, več derbijev, posledično več težkih tekem. Veliko nas je novih igralcev, nov trener, tako da bo potreben čas, da se spoznamo in uigramo. Korak za korakom v boj za najvišja mesta," je še dodal 31-letnik.

Svojo rokometno pot je začel v Škofji Loki, nadaljeval v Ormožu, Cimos Kopru in Mariboru. Preselil se je nato v Romunijo k CSM Bukarešti, francoskemu Istresu, na Hrvaško k Zagrebu in preden je prišel nazaj v domovino k Ribnici, je branil še barve avstrijskega Kremsa.

