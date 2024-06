Slovan podpisal še z 22-letnim bosanskim rokometašem

Slovenski rokometni klub LL Grosist Slovan, ki ga bo po novem vodil slovenski reprezentančni selektor Uroš Zorman, bo v prihodnjih dveh sezonah okrepil bosanski reprezentant Adi Mehmedćehajić, ki igra na levem krilu, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Rokometaš, rojen leta 2001, je doslej nosil dres Gradačaca (do leta 2020) in Gračanice, kjer je igral zadnje štiri sezone in pol.

"Za Slovan sem se odločil predvsem zaradi visokih ambicij kluba in zaradi priložnosti sodelovati s trenerjem Zormanom. Poleg tega so v Ljubljani pri Slovanu odlični pogoji za trening in napredek v igri," ob podpisu pogodbe za spletno stran kluba pravi 22-letnik.

"Pričakujem, da bo ekipa odlično sodelovala in se povezala ter na ta način uresničila skupne cilje, sam pa pričakujem, da še dvignem raven igre," je dodal 191 centimetrov visoki rokometaš.

Pri ljubljanskem kolektivu so že v torek predstavili 22-letno okrepitev iz Grčije, klub je na desnem krilu okrepil še Nikolaos Corcinis. V začetku junija je Slovan uradno predstavil tudi Zormana kot novega trenerja za prihajajočo sezono.

Preberite še: