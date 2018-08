Rokometaši za prvo lovoriko sezone v Novem mestu, rokometašice v Velenju

Po koncu poletnega pripravljalnega obdobja se bo nova rokometna sezona tradicionalno začela s superpokalnimi obračuni v moški in ženski konkurenci. Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Krke se bodo 5. septembra za naslov borili v Novem mestu, v ženski konkurenci pa bodo predstavnice Krima Mercatorja in Zagorja superpokalno tekmo odigrale 8. septembra v Velenju.

Sezona 2018/19 se bo začela z moškim superpokalom, 5. septembra ob 20.00 v Novem mestu, ko se bosta pomerila državni prvak Celje Pivovarna Laško in pokalni finalist Krka. Celjani bodo tako lovili že sedmo superpokalno lovoriko, ki so jo pred tem osvojili v letih 2007, 2010, 2014, 2015, 2016 in lani.

Nasproti jim bodo stali rokometaši novomeške Krke, ki so se v prejšnji sezoni razveselili odličnega drugega mesta v pokalnem tekmovanju in tako poskrbeli za najbolj odmeven dosežek kluba doslej.

Krimovke se bodo v Velenju spopadle z Zagorjankami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

8. septembra bodo v novo sezono vstopila tudi dekleta, saj bo ob 16.00 v Velenju potekal še ženski superpokal v katerem se bodo za naslov borile rokometašice Krima Mercatorja in Zagorja. Krimovke so se v lanski sezoni, ki so jo začele prav z osvojenim superpokalom, razveselile dvojne krone, saj so postale tako državne prvakinje, kot tudi pokalne zmagovalke.

Rokometašice Zagorja sezono začenjajo z novim trenerjem, Alešem Filipčičem in bodo skušale nadaljevati odlične predstave iz prejšnje, ko so osvojile odlično drugo mesto v 1. A DRL. Praznik rokometa v Velenju se bo po ženskem superpokalnem obračunu nadaljeval s tekmo prvega kroga kvalifikacij za Pokal EHF v katerem se bosta pomerila Gorenje in švedski Alingsas.

Na obeh superpokalih bodo razglasili najboljša igralca in igralko ter vratarja in vratarko prejšnje sezone ter podelili priznanja za najboljše ekipe v Pokalu mladih.