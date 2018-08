Krimovke še do devete zmage na Memorialu Vinka Kandije

Rokometašice Krima Mercatorja so na odločilni tekmi proti Budućnosti iz rokava stresle vse ase in po izjemnem preobratu prišle do devete lovorike na Memorialu Vinka Kandije. Drugo mesto je osvojila Podravka Vegeta, tretja je bila Budućnost, četrta pa Lokomotiva iz Zagreba.

Krimovke so odlično začele tudi sobotni pester rokometni spored. Na prvi tekmi dneva so s 24:21 slavile še drugo zmago, tokrat proti Lokomotivi iz Zagreba, ki je v petek presenetila črnogorsko Budućnost. Ta se je namučila še proti Podravki, zadetek za zmago so Črnogorke dosegle le nekaj sekund pred koncem igralnega časa.

Na tretji sobotni tekmi je Podravka Vegeta hitro prevzela pobudo v derbiju vodilnih hrvaških ekip. Po hitro pridobljeni prednosti s 5:1, so v nadaljevanju srečanja hrvaške prvakinje tekmo mirno pripeljale do konca. Edino zmago so si priborile z rezultatom 27:23, vsaj eno zmago so si tako zagotovile vse sodelujoče ekipe.

Dokončno razvrstitev 15. Memoriala Vinka Kandije smo tako dobili na večernem zaključku med Krimom Mercatorjem in Budućnostjo. Črnogorke so v prvem polčasu pokazale izjemen obraz in Krimovkam ušle na 15:10. Še bolj veličastno so v drugem polčasu odgovorile naše Tigrice. Po velikem preobratu so Krimovke ujele še tretjo zmago (24:21) in tako potrdile prvo lovoriko v novi sezoni.

Najboljša strelka turnirja je z 18 zadetki postala Tamara Mavsar, kapetanka Krimovk Miša Marinček je prejela naziv najboljše vratarke. Najboljša igralka je postala Đurđina Jauković, rokometašica črnogorske Budućnosti.