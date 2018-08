Krimovke želijo letos v ligi prvakinj narediti korak dlje

Pred začetkom nove sezone je ženski rokometni klub Krim predstavil svoje cilje. Ti v novi sezoni ostajajo bolj ali manj nespremenjeni, želijo si dvojne domače krone in uvrstitve med osem najboljših v Evropi, predvsem pa sezono brez poškodb in neprijetnih presenečenj.

Krimovke so se pred sezono okrepile z Slovenkama Majo Vojnović in Natašo Ljepoja, hrvaško reprezentantko Doro Krsnik, makedonsko reprezentantko Saro Ristovsko in angolskima reprezentantkama Azenaido Danilo Jose Carlos in Magdo Alfredo Cazanga, ki pa zaradi reprezentančne akcije še ne trenirata z ekipo.

Uroš Bregar pravi, da so z ekipo dobro delali. Foto: Sportida

Glavni trener Uroš Bregar je rekel, da upa, da bodo z ekipo dobro sodelovali in delali. Primarni cilj je liga prvakinj, v klubu pa si želijo tudi dvojne slovenske krone. Upa, da letos sezone ne bodo tako kot lani zaznamovale poškodbe in predhodni odhodi igralk. Dodal je tudi, da mu je kot trenerju težko vsako leto na novo uigrati ekipo, kar je posledica finančne sanacije kluba, a da ostaja motiviran.

Kapetanka Miša Marinček Ribeži pravi, da se igralke med sabo dobro razumejo in trdo delajo. Enako kot glavni trener si želi dobre sezone brez poškodb, čim več pozitivnih presenečenj ter kemije v ekipi in stabilnost kluba, ki bi prinesla boje za najvišja mesta v ligi prvakinj. Nastopi v več tekmovanjih so naporni, a pravi, da si v domačih napak ne smejo privoščiti in morajo osvojiti oba naslova.

Krimovke so priprave začele 25. julija, v petek in soboto, 17. in 18. avgusta, pa jih čaka domač turnir na Kodeljevem v spomin na Vinka Kandijo.

Članica izvršilnega odbora Deja Doler Ivanović je spomnila na lansko sezono, ki jo po njenih besedah vodstvo kluba označuje za uspešno. Letos si želijo med osem najboljših v Evropi in s tem narediti korak naprej, potem ko je lani Krim v ligi prvakinj zasedel deveto mesto. V nekaj letih si želijo dokončno stabilizirati klub in se vrniti na pota stare slave. Ponosni pa so tudi na delo z mladimi, o čemer priča priključitev dveh mladih Krimovk prvi ekipi.

Pomerile se bodo z Budučnostjo, Lokomotivo Zagreb in Podravko.

Prvo tekmo v novi tekmovalni sezoni bodo Krimovke sicer odigrale v soboto 8. septembra, ko se bodo za superpokalno lovoriko pomerile z Zagorjem. Slovensko žensko prvenstvo pa se bo začelo teden pozneje, 15. septembra. Liga prvakinj pa se za slovenske prvakinje začenja 6. oktobra z gostovanjem pri Györu.