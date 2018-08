Celjani najboljši na turnirju v Srbiji

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po zmagoslavju v Strugi, postali tudi zmagovalci turnirja v Kanjiži. Celjani so v soboto ugnali danski Esbjerg, dan kasneje so bili boljši še od Nexeja. Hrvaška ekipa je vodila zgolj v uvodnem delu tekme, nato pa so pobudo prevzeli Celjani. Ti so vodili tudi že za pet zadetkov, povsem v zaključku tekme pa z nepotrebnimi napakami Našicam dovolili, da so se približali, oziroma prišli do izenačenja, a so Celjani izvlekli zmago. Panjtar je bil razglašen za najboljšega vratarja turnirja.

Celje Pivovarno Laško v petek čaka še zadnje pripravljalno srečanje, ko bodo gostovali v Veszpremu. Vse bolj pa se približuje prva domača tekma, ko bo 16. septembra v Zlatorogu, v izjemno pomembni tekmi, gostoval Skjern.