Mladi Slovenci do končnega devetega mesta, naslov Švedom

EP DO 18 LET

Na Hrvaškem se je končalo evropsko rokometno prvenstvo za igralce do 18 let. Slovenska izbrana vrsta si je priborila končno deveto mesto, v velikem finalu pa je Švedska premagala Islandijo. Za zlato sta igrali tekmici Slovencev iz predtekmovalne skupine D. Bronasto odličje so osvojili Danci, ki so v tekmi za tretje mesto premagali gostitelje Hrvate.

Naši kadeti so evropsko prvenstvo sklenili z zmago nad Madžarsko (26:23) in si zagotovili končno deveto mesto! Bravo, fantje! 💪

🇸🇮 #MiSlovenci pic.twitter.com/50iHlWB0DP — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) August 18, 2018

Slovenska reprezentanca je v svoji skupini zasedla tretje mesto in s tem izgubila možnost za boj za odličja, a kasneje se je izkazalo, da je bila prav slovenska skupina D najmočnejša na prvenstvu. Islandija in Švedska, ki sta Slovence premagali v skupinskem delu, sta se prebili prav do konca turnirja in med seboj obračunali v velikem finalu. Zlato so osvojili švedski kadeti, ki so islandske premagali z 32:27.

Slovenski kadeti so se namesto v glavni del tekmovanja podali v boj za razvrstitev. Po dveh porazih (Švedska in Islandija) ter zmagi (Poljska) v skupinskem delu tekmovanja so v nadaljevanju izgubili še proti Madžarski (29:20) ter premagali Rusijo (29:21) in se morali na koncu zadovoljiti z bojem za končno deveto mesto.

Tega so si priigrali z zmagama nad Norveško (28:19) in Madžarsko (26:23).