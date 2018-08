Velenjčani osvojili turnir na Madžarskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Gorenja so se vrnili s turnirsko zmago.

Rokometaši iz RK Gorenje Velenja so v petek in soboto gostovali na mednarodnem turnirju na Madžarskem, kjer so v družbi hrvaškega kluba RK Dubrava ter domačih Eger SBS Esterházy in Csurgói KK vknjižili dve zmagi in prvo mesto.

Ekipa Gorenja je v petek prvo tekmo odigrala proti madžarski ekipi Eger SBS Esterházy in zmagala z 32:27. Najboljši strelec Gorenja je bil Vlado Matanović s šestimi zadetki, po pet sta jih dodala Nikola Špelić in Vid Levc.

Na sobotnem obračunu so se zoperstavili domači ekipi Csurgói KK in jo premagali s 27:24. Z drugo zmago turnirja so Velenjčani na Madžarskem osvojili prvo mesto. Največ zadetkov za zmago je na drugi tekmi prispeval Aleks Kavčič, ki je žogo za hrbet nasprotnika spravil kar devetkrat.

"Na finalni tekmi smo se pomerili s kakovostno domačo ekipo. Prikazali smo dobro igro, dvignili smo jo na raven, h kateri sam stremim in za katero si želim, da bi jo kazali v letošnji sezoni. Vseeno pa je pred nami še veliko trdega dela. Čaka nas še nekaj pripravljalnih tekem, nato pa prihajajo tekme, ki bodo pomembnejše in bodo prvi pravi preizkus za našo ekipo. Kljub temu bi za današnjo predstavo rad čestital svojim fantom, saj so pokazali dobro igro ter na igrišču dali največ," je po turnirju dejal glavni trener Zoran Jovičić.

Turnir, Csurgó, Madžarska: Petek, 17. avgust

Gorenje Velenje : Eger SBS Eszterházy 32:27 (19:14)

Gorenje Velenje: Taletović 11 obramb, Vujović 6 obramb, Mazej 4, Haseljić 3, Špelić 5, Matanović 6, Levc 5, Stojnić 2, Miklavčič 3, Banfro, J. Tajnik, M. Kavčič, A. Kavčič 4, Podpečan.



Sobota, 18. avgust, (Csurgó, Madžarska):

Gorenje Velenje : Csurgói KK 27:24 (14:14)

Gorenje Velenje: Taletović 4 obrambe, Vujović 11 obramb, Mazej 4, Haseljić 4, Špelić 3, Matanović, Levc 2, Stojnić 2, Miklavčič, Banfro, J. Tajnik, M. Kavčič 3, A. Kavčič 9, Podpečan.

