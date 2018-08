"Odšel je človek, ki si ne zasluži minute tišine, ampak 10 minut stoječega aplavza"

Miro Požun je ime, ki ga bo rokometni šport pogrešal. V rokometu je postavil številne mejnike. Leta 2004 je s Celjem osvojil elitno ligo prvakov, pozneje pa je dodal še naslov evropskega superpokala.

V Celju je deloval enajst sezon, poleg tega pa še v Radečah, kjer so se kalili mlajši celjski rokometaši. Med letoma 1962 in 1964 je bil igralec članske ekipe Celja, v sezonah 1994/95 (večji del sezone), v letih 2002-2006 ter 2010/11 (večji del sezone) je bil trener članske ekipe, v sezonah 1995-1998 pa vodja strokovnega štaba.

Kot trener ali član strokovnega štaba je ob evropskih uspehih osvojil šest državnih naslovov, štiri pokalne naslove.

"Velik gospod, velik človek"

"Novica me je šokirala. Pripeljal me je v Celje. Z njim sem se veselil največjih uspehov v karieri. Velik gospod, velik človek. Rokomet je izgubil veliko osebnost. Iskrene sožalje njegovi družini," je dejal Matjaž Brumen. Foto: Vid Ponikvar Dvakrat je bil selektor slovenske članske rokometne reprezentance (1995/96 in 2008/09) ter enkrat mladinske (1992/93).

Leta 2004 se je evropskega naslova veselil tudi Matjaž Brumen, ki bo Požuna za vedno nosil v sebi zapisanega z zlatimi črkami: "Novica me je šokirala. Vedel sem, da je že nekaj časa bolan. Nisem pa vedel, da je tako hudo. Zelo me je šokiralo. Pripeljal me je v Celje. Z njim sem se veselil največjih uspehov v karieri. Velik gospod, velik človek. Rokomet je izgubil veliko osebnost. Iskrene sožalje njegovi družini."

V Celju ga je vodil tri leta, spominja pa se tistega naslova evropskih prvakov, ko je Celje na kolena spravilo favorizirani Flensburg: "Nepričakovano smo bili prvaki. Lepi spomini. Čas hitro beži. Človek na takšne stvari ne pomisli. Očitno je prišel dan, ko je odšel zelo pomemben človek, ki je zaslužen za to, kar se je osvajalo s Celjem."

"Večno smo mu lahko hvaležni"

"Bil je človek, ki ga bomo vsi ohranili v zelo lepem spominu, tako po športni kot po človeški plati," pravi Jure Natek. Foto: Aleksander Đurić/STA Tako kot Brumen se je leta 2004 veselil tudi Jure Natek, ki bo Požunu večno hvaležen: "Bil je človek, ki ga bomo vsi ohranili v zelo lepem spominu, tako po športni kot po človeški plati. Leta 2004, ko je Celjane popeljal do naslova evropskih klubskih prvakov, je bil prava rešitev oziroma pravi trener, pravi človek v pravem trenutku za ta klub. Lahko smo mu le večno hvaležni. V teh časih smo se imeli res lepo z njim. Ko je bil trener, ni bilo nikoli dolgčas, vedno je bil prostor tudi za smeh, za kakšne šale – tako namerne kot nenamerne. Mislim, da ga bomo vsi, ki smo imeli opravka z njim, ohranili v res lepem spominu."

Odšel je človek, ki je zaznamoval športno panogo, obdobje in generacije rokometašev. Človek, ki je "našel" Iztoka Puca, popeljal Celje na vrh in pustil neizbrisen pečat skozi delo v reprezentanci. Človek, ki si ne zasluži minute tišine, ampak 10 min stoječega aplavza! Miro Požun hvala! — Backovic Ognjen (@BackovicOgnjen) August 21, 2018

"Njegova toplina je spominjala na vlogo očeta"

Ognjen Backović je s Požunom sodeloval v reprezentanci. Pravi, da je bil pri njem občudovanja vreden ta topel, človeški odnos, ki ga je imel z vsemi. Foto: Vid Ponikvar Požun je imel pod svojim okriljem veliko rokometašev tudi v reprezentanci. Med njimi je bil Ognjen Backović, ki je najprej na družbenem omrežju zapisal, da minuta molka ne zadošča, ampak bi si zaslužil deset minut stoječega aplavza.

V pogovoru za Sportal se je nato še bolj odprl: "Družini in bližnjim izrekam sožalje. Vse, veliko sem že povedal v zapisu. Z njim sem sodeloval v reprezentanci, skozi katero me je konkretno najbolj zaznamoval. Tudi v reprezentanci namreč veliko časa preživiš skupaj in dobro spoznaš človeka. Pri njem je bil občudovanja vreden ta topel, človeški odnos, ki ga je imel z vsemi. V ekipi, kot je reprezentanca, je treba vse ege vkomponirati v neko celoto, da dobro deluje. On je bil eden tistih, ki je to znal narediti. Njegova toplina je spominjala na vlogo očeta. Mislim, da se je to pokazalo tudi v Celju, ko je bil nekako pravi trener za ekipo, ki so jo imeli, in jih tudi popeljal na vrh. Znal je 'najti' rokometaša. V primeru Sergeja Rutenke je prav on na eni tekmi v njem prepoznal potencial, ki ga ni še nihče drug. Vemo, kako se je nadaljevala Sergejeva kariera. Bil je rokometni strokovnjak, zanesenjak, a nad tem topel človek, ki je znal dobro graditi odnos(e) v ekipi."

"Miro Požun je pustil neizbrisen pečat v delovanju našega kluba in slovenskega rokometa ter bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovini RK Celje Pivovarna Laško! Družini ter vsem najbližjim izrekamo iskreno sožalje," so zapisali na klubski strani celjskega kluba.

Miro je nazadnje vodil Celjane v sezoni 2010/11, nato se je upokojil. Po dolgotrajni bitki z rakom je umrl.