Superveteran še ni rekel zadnje: Brumen novi član Slovana

Slovan se po dveh letih vrača v slovensko prvoligaško konkurenco, prihod izkušenega superveterana vidijo kot pomembno okrepitev na desnem krilu, novi član pa lahko zaigra tudi na zunanjem položaju. Tudi Brumen – člansko kariero je začel v rodni Ljubljani, pri Prulah 67, se po propadu tega kluba preselil v Celje, z njim leta 2004 osvojil tudi ligo prvakov, po štirih sezonah prestopil v koprski Cimos, kjer je preživel šest sezon, leta 2013 pa prvič odšel v tujino, k skopskemu Vardarju, ter nato zaigral še za velenjsko Gorenje, hrvaški NEXE Našice in nazadnje Butan Plin v Izoli – se vrnitve v prestolnico veseli.

"Po dolgem času se je lepo vrniti domov, v Ljubljano. Čeprav živim v Kopru, se z veseljem vračam v naše glavno mesto. Želim si in upam, da bom ekipi pomagal po svojih najboljših močeh. Verjamem, da nam bo zdravje naklonjeno in da se bomo čim prej ujeli z novimi soigralci. Hvala trenerju Alešu Repini in vodstvu kluba za zaupanje," je povedal Brumen, ki bo decembra letos dopolnil 38 let.

