Hrvat ostaja v Mariboru

Matija Golik se je Mariboru pridružil julija 2018 in bil v svoji prvi sezoni v štajerski prestolnici zelo pomemben član zasedbe. Na 22 tekmah lige NLB je dosegel 58 zadetkov. Sledila je poškodba kolena, zaradi katere je v pretekli sezoni v državnem prvenstvu zbral zgolj šest nastopov in se podpisal pod šest golov. Hrvaški organizator igre je po kapetanu Tadeju Soku in Filipu Jerencu tretji nosilec igre, ki je podaljšal pogodbo s klubom.

"To bo zame tretja sezona v Mariboru. Zelo sem vesel, da smo podaljšali sodelovanje. Lani sem imel veliko smole s kolenom, ki je zdaj super. Zaradi poškodbe sem izpustil prvo polovico sezone, drugo polovico pa je prekinil koronavirus. Premor mi je na koncu dobro del, saj sem dobil priložnost, da se stoodstotno pripravim in odločno krenem v novo sezono. Moj glavni cilj v naslednjem letu bo, da iz tekme v tekmo napredujemo in da sam igram čim bolje. Jasno si želim, da bomo na koncu prišli do čim boljše uvrstitve v ligi. Navijači lahko pričakujejo borbeni Maribor. Igralci se bomo na vsaki tekmi borili in z ekipnim duhom lovili dobre rezultate. Upam, da bo v novi sezoni na tribunah čim več navijačev. Mi se jim bomo za podporo oddolžili z dobro in borbeno igro," je v klubski diktafon dejal 27-letnik.

