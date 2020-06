Na velikih rokometnih tekmovanjih tudi z navijači?

Evropska rokometna zveza (EHF) na velikih tekmovanjih ob koncu leta načrtuje prisotnost gledalcev na tribunah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tako bi lahko decembrski zaključni turnir lige prvakov in evropsko prvenstvo za ženske na Danskem in Norveškem potekala pred zapolnjenimi tribunami.

"Računamo na to, da bomo lahko na final fouru v Kölnu in na EP za ženske pozdravili navijače," je za portal Handballwoche dejal David Szlezak, vodja marketinškega oddelka na EHF. Dodal je, da bodo vse doslej kupljene vstopnice veljavne tudi za decembrski termin.

Zaključni turnir lige prvakov je bil sprva načrtovan za 30. in 31. maj, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na 28. in 29. december. Na njem bodo nastopili Kiel, Barcelona, PSG in Veszprem.

Žensko EP bo na sporedu od 3. do 20. decembra. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, potem ko je EHF pred kratkim odpovedal kvalifikacije po dveh odigranih tekmah. Izbranke Uroša Bregarja bodo tretjič zaporedoma in skupno sedmič nastopile na zaključnem turnirju stare celine.

