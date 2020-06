Slovenci v prvem jakostnem bobnu

Evropska rokometna zveza (EHF) je pred žrebom kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022, ki bo 16. junija na Dunaju, predstavila jakostne skupine. Slovenija je v prvem bobnu, v njem so tudi Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija.

Možne tekmice Slovenije iz drugega bobna so Avstrija, Belorusija, Portugalska, Severna Makedonija, Srbija, Rusija, Črna gora in Nizozemska, iz tretjega Švica, Litva, Romunija, BiH, Ukrajina, Latvija, Poljska in Belgija, iz četrtega pa Finska, Italija, Turčija, Izrael, Estonija, Grčija, Kosovo in Ferski otoki. Na evropsko prvenstvo sta se poleg obeh gostiteljev zaključnega turnirja že uvrstila Španija in Hrvaška, nosilki zlatega in srebrnega odličja na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Prostih je še 20 mest. Nastop si bosta zagotovili po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Slovenija, ki je na letošnjem EP osvojila četrto mesto, bo uvodni cikel dveh tekem igrala letos novembra. Drugi cikel bo na sporedu v začetku januarja, tretji cikel pa konec aprila ali v začetku maja prihodnje leto.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bodo januarja prihodnje leto nastopili na svetovnem prvenstvu v Egiptu, med 12. in 14. marcem prihodnje leto pa se bodo v Berlinu z Nemci, Švedi in Alžirci pomerili v kvalifikacijah za eno leto prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiu.

