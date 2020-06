Celjski dres po Alvaru Načinoviću oblekel še njegov sin Veron

Hrvaški krožni napadalec Veron Načinović je podpisal triletno pogodbo s Celjem Pivovarno Laško, je na klubski spletni strani zapisal celjski rokometni klub. Dvajsetletni in 203 centimetre visoki Hrvat je sin nekdanjega hrvaškega reprezentanta in igralca celjskega kluba Alvara, ki je v knežjem mestu igral med letoma 1993 in 1998 ter 1999 in 2001.

"Zelo sem vesel, da prihajam v Celje. To je korak naprej v moji karieri, zato bi se rad zahvalil vsem v Zametu in tudi reprezentanci, ki so me do zdaj trenirali in mi pomagali na moji športni poti," je uvodoma dejal hrvaški krožni napadalec.

"V Celju pričakujem vse najboljše, ne želim pa prehitevati in napovedovati prihodnosti. Treba se bo dokazovati na igrišču, dati vse od sebe in delovati v dobro ekipe. Vem, da bodo pričakovanja velika, saj je tu igral tudi moj oče, ki je pustil neko sled. Vesel sem, da bom lahko tudi sam tu, vseeno pa ne bi delal preveč primerjav, saj govorimo o povsem različnih časih in obdobjih," je dodal Načinović.

Komaj čaka, da bo dodal svoj del

"Želim narediti odlično klubsko kariero in Celje je vsekakor sredina, kjer lahko dosežem veliko. Tu so odlični igralci, trenerji in razmere za delo, da se lahko dosegajo rezultati v skladu s pričakovanji. Bil sem že tu na tekmah lige prvakov in komaj čakam, da bom lahko dodal svoj del in zaigral skupaj z bodočimi soigralci," je na koncu dodala najnovejša okrepitev celjske ekipe.

Veron Načinović je bil do zdaj član reškega Zameta, igra pa na istem položaju kot njegov veliko bolj znani oče Alvaro, ki je v dresu hrvaške reprezentance slavil na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti 1996, v dresu nekdanje Jugoslavije pa osvojil bron na poletnih olimpijski igrah v Seulu 1988.

Na igrah v Južni Koreji sta tedaj nastopila tudi Slovenca Iztok Puc in Rolando Pušnik ter nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Veselin Vujović.