Kar si selektor zaželi, to dobi

Slovenska rokometna reprezentanca se je v torek prvič po januarju znova zbrala na enem mestu. Druženje, ki so se ga razveselili prav vsi rokometaši, je bila ideja slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa, ki je v Slovenijo prav za to priložnost pripotoval iz Švedske. "Želel sem se dobiti z igralci, da naredimo korak naprej," je ob zboru povedal slovenski selektor.

Za in pred slovensko rokometno izbrano vrsto bi morali biti delavni meseci. V Berlinu je bil za april predviden kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah, v začetku junija pa bi se morala s Srbijo boriti za novo vozovnico na svetovno prvenstvo v Egiptu. Prvi dogodek je bil zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljen, kvalifikacije za mundial pa odpovedane. Zato se je selektor slovenske reprezentance odločil, da bo prisilni odmor izkoristil za ponovno združitev igralcev, prvič po januarskem evropskem prvenstvu.

"V Slovenijo sem prispel najprej prek Danske, nato še prek Nemčije in Hrvaške. Želel sem se dobiti z igralci, da naredimo korak naprej. Situacija v preteklih mesecih ni bila rožnata za nikogar. Fantje so trenirali doma, sami, brez soigralcev. Zato je bilo to srečanje še toliko bolj pomembno, da lahko govorimo o tem, kakšne načrte imajo s klubi in kakšno je stanje v državah, v katerih igrajo," je o ponovnem srečanju povedal Vranješ.

Slovenijo je januarja popeljal do četrtega mesta na EP. Foto: Reuters

Šved je naredil tudi analizo januarskega evropskega prvenstva oziroma svojega prvega velikega tekmovanja, na katerem je poveljeval Sloveniji. "Pogovorili smo se tudi o prvenstvu in kaj smo napravili tam. So stvari, ki smo jih opravili vrhunsko, so pa tudi nekatere, ki jih zagotovo lahko opravimo veliko bolje. Tako na kot ob igrišču. Želim, da smo jeseni in januarja na svetovnem prvenstvu še v boljši pripravljenosti. Če bo vsak prispeval le pet odstotkov več, bo to že ogromno in velik korak k boljšemu izidu," je prepričan Šved srbskih korenin, ki je dneve v karanteni preživljal na Švedskem. Ta se je izziva s pandemijo v primerjavi z večino drugih evropskih držav lotila na bolj svoboden način.

"Ne vemo, ali smo ravnali prav. Bomo videli, kaj bo vse skupaj prineslo. Zdaj še ne moremo vedeti, ali smo delali prav ali narobe. Se bodo pa rezultati pokazali že čez nekaj mesecev ali najpozneje prihodnje leto. Zagotovo pa nihče ni bil v preprostem položaju," o situaciji v zadnjih dveh mesecih pravi Vranješ, ki je v tem času močno pogrešal utrip tekmovalnega ritma. "Mi rokometaši oziroma športniki smo malce nori. Potrebujemo adrenalin, ki ti ga da tekma. Pogrešam občutek zmage, poraza, tisti pritisk po dobrem rezultatu. Sam imam preveč energije, zato sem v tem obdobju počel marsikaj, da bi se nekoliko iztrošil. Verjamem, da je z igralci enako," je pojasnil Vranješ, ki se zaveda, da slovensko izbrano vrsto pred novimi izzivi čaka še ogromno dela.

Želi si črpati pozitivne stvari Vesel je bil novega snidenja s fanti. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Tri mesece je res dolga doba. Fantje zagotovo niso v optimalni pripravljenosti, saj veste, kako to gre. Mišična masa brez pravega treninga upade z danes na jutri. A želim, da iz tega obdobja pavze vzamemo pozitivne stvari. Tako so imeli igralci več časa, da so na primer sanirali stare poškodbe. Zdaj je tudi dovolj časa, da stopnjujejo svojo fizično pripravljenost. Imamo ogromno časa, da postanemo še močnejši in hitrejši. Želim, da bodo vsi igralci do naslednjega zbora v oktobru pripravljeni maksimalno," pravi švedski strokovnjak, ki se je poleg kvalifikacij za evropsko prvenstvo in januarsko svetovno prvenstvo obrnil tudi proti olimpijskim kvalifikacijam v Berlinu.

"Vsi si želimo igrati na olimpijskih igrah, to je naš veliki cilj. A v kvalifikacijah imamo težko skupino. Dali bomo vse od sebe, saj je igranje na olimpijskih igrah res nekaj, česar ni mogoče prekositi. Ne dvomim o tem, da bo vsak člen ekipe, od štaba do vseh igralcev, dal vse od sebe, in verjamem, da nam bo uspelo," je še prepričan Vranješ.

