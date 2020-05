Življenje se mu bo obrnilo na glavo, a tega se neizmerno veseli

Slovenski rokometaši so se včeraj zbrali prvič po januarskem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija osvojila četrto mesto, Blaž Janc pa je bil izbran v najboljšo postavo prvenstva. V nadaljevanju sezone je bil eden izmed nosilcev igre pri poljskih Kielcah, njegova zadnja sezona na Poljskem pa se je zaradi pandemije koronavirusa končala predčasno.

Janc o zboru slovenske izbrane vrste:

"Vse skupaj se je končalo v sredini marca. Do konca sezone sta ostala še dva dobra meseca, v katerih se odloča o vsem. Ostali smo brez boja za lovorike, prestavljen je boj za olimpijske igre, ostali smo brez najlepšega dela sezone. Na to žal nimamo vpliva, sem pa vesel, da nas je večina ostala zdravih in da bo se bo življenje kmalu vrnilo v ustaljene tirnice. Pozitivna stran je zagotovo to, da zdaj res že vsi komaj čakamo začetek nove sezone in tekme. Zagotovo bomo zaradi tega dolgega premora vsi še dodatno motivirani," je prepričan Sevničan.

Kmalu ga čaka selitev v Barcelono. Foto: Reuters

Janc je decembra sklenil štiriletno pogodbo z Barcelono, namesto selitve iz Poljske v Španijo pa ga je pričakala selitev v rodno Slovenijo. "Zaradi te karantene mi je bilo kar težko, saj sem bil sredi svoje zadnje sezone na Poljskem, čakala me je selitev v Španijo, a nisem sploh vedel, kdaj in kako bom to opravil. Tudi nisem vedel, ali se bom sploh še vrnil na Poljsko. Na koncu sem vse preselil nazaj v Slovenijo, dneve pa sem preživljal doma kot večina drugih. Treniral sem, kolikor sem le lahko, ven pa sem šel res le po najnujnejših opravkih. Zdaj je na srečo vse skupaj že nekoliko lažje," pripoveduje Janc, ki ga žalosti predvsem dejstvo, da se ni mogel na pravi način posloviti od Kielc, kamor se je preselil leta 2017.

"Nekako sem imel ves čas v glavi, da se bom po koncu sezone lahko poslovil od navijačev, štaba, prijateljev in Poljske. Vse se je na hitro obrnilo na glavo in nisem imel časa, niti priložnosti za pravo slovo. Verjamem pa, da bom še kdaj zaigral v Kielcah, da bom lahko spet videl navijače in vse prijatelje, ki jih imam na Poljskem," je prepričan 23-letni rokometaš, ki bo kot član Barcelone decembra nastopil tudi na zaključnem turnirju četverice lige prvakov.

Z Barcelono na final four

Evropska rokometna zveza je namreč aprila sporočila, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa zaključni turnir lige prvakov v sezoni 2019/20 priredila šele 28. in 29. decembra. Na zaključnem turnirju bosta tako sodelovali po najboljši ekipi iz skupin, to so Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel in Veszprem, igrali pa bodo rokometaši, ki bodo del teh ekip v sezoni 2020/21.

"Zagotovo bi raje videl, da bi se sezona končala normalno in da bi se mi morda s Kielcami uspelo uvrstiti na ta zaključni turnir, a zame se je kljub temu vse super razpletlo. Odigral bom final four. Ali je to pošteno ali ni, naj presodi vsak sam, a tako so določili vodilni na EHF. Kljub vsemu komaj čakam, da se bom lahko s svojim novim klubom boril za naslov evropskih prvakov. Kot vedno bom dal vse od sebe, res se že veselim te nove izkušnje," zatrjuje nekdanji član Celja, ki upa, da se bodo poleg njih v dvorane kmalu vrnili tudi navijači.

S soigralci iz slovenske izbrane vrste so se v torek srečali na Kodeljevem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Ta virus bo spremenil veliko stvari, zagotovo pa je še naprej treba spoštovati vse ukrepe. Sprijazniti se bo treba z nastalim položajem. Vsi vemo, da je šport zelo zanimiv za navijače, tudi za nas športnike je dodatna spodbuda, ko so dvorane polne. Če bomo primorani igrati pred praznimi tribunami, to zagotovo ne bo lahko, a verjamem, da se bo vse skupaj kmalu obrnilo," pravi.

Septembra v novi vlogi

Slovenskega rokometaša poleg selitve v katalonsko prestolnico septembra čaka še en velik korak, saj se bo razveselil rojstva prvega otroka. "To je zagotovo najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi. Zelo sem vesel, da je za zdaj vse tako, kot mora biti. Moje dekle se počuti odlično. Na začetku jo je sicer mučila slabost, kar je normalno, zdaj pa je vse v najlepšem redu. Trebušček raste, otrok je zdrav in res se neizmerno veselim začetka septembra, ko bom dobil sina. Mislim, da se bo potem življenje v pozitivnem smislu postavilo na glavo. Verjamem, da se bo s prihodom sinčka spremenil tudi moj pogled na svet. Potem so preostale stvari manj pomembne. Verjamem, da sem pripravljen na to vlogo, in se je že neizmerno veselim," je še sklenil 23-letni rokometaš.

