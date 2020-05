V petek tudi zbor ženske reprezentance

Potem ko se bo v torek v Ljubljani zbrala moška rokometna reprezentanca, bo njenemu zgledu v petek sledila še ženska. Selektor Uroš Bregar je na trening povabil 19 igralk, ki bodo tedaj v Sloveniji in jim zdravstveno stanje dovoljuje sodelovanje. Te se bodo zbrale v petek ob 10.30 na Kodeljevem, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

To bo prvo snidenje selektorja Uroša Bregarja in njegovih izbrank po decembrskem nastopu na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Po prvotnih načrtih bi se morale igralke sestati že konec marca in s tekmama proti Nemčiji nadaljevati nastope v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo na Danskem in Norveškem. V teh so sicer v prvem delu kvalifikacij premagale Belorusijo in Kosovo.

Zaradi tedanjega širjenja epidemije koronavirusa pa so pri Evropski rokometni zvezi (EHF) drugega izmed treh delov kvalifikacij najprej prestavili, pred dobrim mesecem dni pa celotno izvedbo kvalifikacij dokončno odpovedali.

"Upam, da se šport kmalu vrne v ustaljene tirnice in da bomo lahko z ekipo napravili kakšen dober rezultat, še posebej na evropskem prvenstvu, ki nas čaka v decembra," je povedala Ana Gros. Foto: Grega Valančič / Sportida

Decembra nastop na EP

EHF se je odločil, da bo mesta na decembrskem tekmovanju zapolnil z reprezentancami glede na njihovo uvrstitev na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2018 v Franciji. Bregarjeve izbranke bodo tako nastopile na tretjem zaporednem in skupno sedmem prvenstvu stare celine. Tekmice bodo dobile na žrebu, ki bo na sporedu 18. junija ob 11. uri na Dunaju.

"Zelo sem vesela, da se bo ekipa znova zbrala, saj sta nam odpadli zadnji dve reprezentančni akciji v marcu in sedaj ob običajnem koncu sezone. Nismo navajene, da bi bile toliko časa brez pravega rokometa. Sama ga že izjemno pogrešam!" je dejala kapetanka Ana Gros. Dodala je, da bo petkov trening prava priložnost za obujanje reprezentančnega vzdušja in snidenja z reprezentančnimi soigralkami. "Upam, da se šport kmalu vrne v ustaljene tirnice in da bomo lahko z ekipo napravili kakšen dober rezultat, še posebej na evropskem prvenstvu, ki nas čaka v decembra," je še povedala Grosova.

