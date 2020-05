Tadej Mazej iz Velenja v Celje

Mazej je prve rokometne korake naredil v Velenju. V sezoni 2015/16 je prvič nastopil v članskem dresu tega kluba, njegovo nadarjenost pa so hitro opazili tudi na državni ravni. Igral je za kadetsko ter mladinsko reprezentanco in bil član slovenske zasedbe, ki je osvojila zlato kolajno na domačem evropskem prvenstvu do 20 let.

"Izjemno sem vesel, da bom v naslednjih sezonah nosil dres Celja. Zavedam se, da so cilji kluba vsako leto zelo visoki, kar me še bolj motivira. Verjamem, da bom upravičil zaupanje. Rad bi se zahvalil tudi svojemu prejšnjemu klubu in vsem, ki so mi pomagali na dosedanji rokometni poti," je med drugim dejal Mazej.