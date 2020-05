Ujel zadnji vlak za odhod iz Nemčije pred razglasitvijo karantene

"Ves čas sem bil na zvezi s slovenskim veleposlaništvom v Berlinu in zadnji dan pred karanteno, ko so mi še rekli, da se lahko kot slovenski državljan vrnem domov, sva z dekletom pripravila vse stvari, se usedla v avto in se odpeljala domov v Slovenijo," o dogajanju v obdobju epidemije koronavirusa pripoveduje slovenski rokometni reprezentant Miha Zarabec, za katerim je sanjska sezona z nemškim Kielom. Prvič je postal nemški prvak, hkrati pa ga decembra čaka nastop tudi na zaključnem turnirju lige prvakov.

Za slovenskim rokometašem Miho Zarabcem je odlična sezona, saj se je v nemški ligi med drugim s Kielom veselil naslova nemškega prvaka. Rokometnemu velikanu iz severa Nemčije je to uspelo prvič po petih letih, za Trebanjca pa je to prvi naslov nemškega prvaka. Kiel je v domačem prvenstvu na 26 odigranih tekmah zbral dve točki več od prvega zasledovalca Flensburga, ki je odigral tekmo več. Kiel je tako končal prevlado Flensburga, ki je bil najboljši v zadnjih dveh sezonah, prav tako pa se je uvrstil na zaključni turnir četverice lige prvakov, ki pa bo na sporedu šele decembra.

S Kielom je imel sanjsko sezono. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Za nami je res sanjska sezona, osvojili smo vse, kar smo si želeli. Čeprav gre ta predčasen konec marsikomu v nos, verjamem, da bi bil rezultat enak tudi, če bi se lige odigrale do konca, saj smo bili proti koncu res v vrhunski formi in povsem suvereni. Nikoli sicer ne veš, kaj se zgodi, a smo izpolnili svoj cilj. Čez deset let nas ne bo nihče spraševal, kako smo prišli do tega naslova, šteje le uvrstitev," pravi 28-letni rokometaš.

Čas v karanteni je preživel doma. Foto: Reuters

Slovenski rokometaš je dneve po prekinitvi športnih tekmovanj preživel v karanteni v domačem Trebnjem. "Trinajstega marca smo imeli s Kielom zadnji trening, potem pa so nam v klubu dejali, da moramo počakati še en mesec, da dobimo dokončno odločitev nemške rokometne zveze, kako bo z nadaljevanjem sezone. Ves čas sem bil na zvezi s slovenskim veleposlaništvom v Berlinu in zadnji dan pred karanteno, ko so mi še rekli, da se lahko kot slovenski državljan vrnem domov, sva z dekletom pripravila vse stvari, se usedla v avto in se odpeljala domov v Slovenijo. Tudi na poti na srečo nisva imela nobenih težav. Lahko bi se sicer vrnila že prej, a smo čakali na dokončno odločitev zveze," razlaga Zarabec, ki ves čas ostaja v stiku s športom.

"Pravzaprav, odkar so sprostili omejitve za igranje tenisa, rokometa sploh ne pogrešam (smeh, op. p.). Zdaj ko bomo imeli vse skupaj morda kar štiri mesece premora od rokometa, bo res težko. Ampak imam to srečo, da grem lahko doma v Trebnjem v dvorano in vsaj nekoliko ohranjam stik z žogo. Sicer pa sem ves čas v pogonu in v stiku s športom. Ni mi dolgčas, a ni preprosto, že pogrešam rokomet," pravi rokometaš Kiela, ki že razmišlja tudi o prihodnji sezoni.

S Kielom ga decembra čaka nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"S soigralci in vodstvom klubom se slišimo enkrat na teden prek videoklica, da nas obvestijo o vseh pomembnih aktualnih informacijah. Srečali naj bi se nekje v začetku julija, ko naj bi začeli tudi priprave. Nazadnje so nam rekli, da bomo vse skupaj morda začeli že teden prej, a več od tega tudi sam ne vem. Vem, da se stvari tudi v Nemčiji počasi normalizirajo, ta konec tedna se začenja tudi nogometna bundesliga, tako da verjamem, da bomo kmalu na vrsti tudi mi," meni 177 centimetrov visoki rokometaš, ki ga v prihodnji sezoni čaka peklenski ritem, s Kielom pa ima pogodbo sklenjeno še za naslednjo sezono.

Peklenski ritem tekem

Kiel bo v naslednji sezoni namreč igral tudi tekme te sezone, saj bosta tako zaključni turnir četverice v ligi prvakov kot v nemškem pokalu odigrana šele konec leta oziroma februarja prihodnje leto. "Računal sem, da imamo v prihodnji sezoni v načrtu približno 102 tekmi, če bi se seveda povsod uvrstili v končnico. Veliko bo odvisno od pripravljenosti. A če bomo v teh nekaj mesecih, ko smo prosti, le jokali, kako hudo bo, namesto da bi se pripravljali, potem nismo naredili nič. Vsak se mora najbolje pripraviti zase, poškodbe pa so na žalost sestavni del športa. Mi športniki bomo na žalost tisti 'potrošni material', saj bomo igrali skoraj na vsake dva dni, da bomo na koncu pokrili ta minus, ki je v klubih nastal zaradi krize. Igralci se morajo psihično pripraviti na sezono in verjamem, da nam bo potem vsem lažje," je prepričan Zarabec, ki se je v pogovoru dotaknil tudi najbolj pereče rokometne teme v zadnjih tednih.

"Mi športniki bomo na žalost tisti 'potrošni material', saj bomo igrali skoraj na vsake dva dni, da bomo na koncu pokrili minus, ki je nastal zaradi te krize. Igralec se mora psihično pripraviti na sezono in verjamem, da nam bo potem vsem lažje," je prepričan Zarabec. Foto: Reuters

Zadnje tedne namreč v rokometnih krogih v oči bode predvsem odločitev evropske rokometne zveze, ki bo "final four" lige prvakov za to sezono igrala decembra, medtem ko bo že tekla naslednja. V zadnjem dejanju te sezone bodo poleg že omenjenega Kiela nastopili še Barcelona, Veszprem in PSG, ki so bili najboljši v rednem delu te sezone, klube pa bodo zastopali rokometaši, ki bodo del moštev v prihodnji sezoni.

"To je spet zadeva, ki gre vsem v nos. Mislim, da se s to odločitvijo EHF ni strinjal prav nihče. Mi v klubu sicer nismo izgubili nikogar, pridobili smo si še enega vrhunskega igralca, tako da nismo zaradi te odločitve nič na slabšem. Vsi se zavedamo, da je v igri finančni izkupiček, ki ga EHF potrebuje, zato morajo ta zaključni turnir izpeljati. Ne vem sicer, kako so se dogovarjali glede na to, da bodo nekateri igralci zamenjali klube in bodo tako na turnirju igrali tudi nekateri, ki si tega niso 'priigrali'," razmišlja slovenski rokometaš.

V boj za olimpijske sanje Igranje za reprezentanco zanj pomeni čast in ponos. Foto: Reuters

Podoben scenarij Zarabca čaka tudi v nemškem pokalu, kjer bo zaključni del te sezone na sporedu šele februarja prihodnje leto. "Rokomet je tak domač, manjši šport, kjer se odločitve spreminjajo iz dneva v dan. Mi smo se s tem sprijaznili in tudi v tem primeru velja, da se čez nekaj let nihče ne bo spomnil, kako in kdaj je bila ta lovorika osvojena, zato verjamem, da bodo vsi klubi igrali na vso moč, saj gre konec koncev za zaključna turnirja lige prvakov in pokala," je prepričan Zarabec, ki ga v prihodnjem letu čaka veliko dela tudi s slovensko izbrano vrsto.

Slovenci bodo namreč prihodnje leto igrali na svetovnem prvenstvu, kamor so se uvrstili brez boja, nato pa jih čaka še boj za olimpijske sanje in ob uspešnih kvalifikacijah še nastop na olimpijskih igrah. "Cilji za reprezentanco so vedno na najvišji ravni. Igra za reprezentančni dres vedno pomeni čast in ponos in kljub temu, da so se zdaj tekmovanja v večini preselila na drugo leto, vem, da bomo prav vsi igralci dali od sebe sto odstotkov. Kljub napornemu ritmu tekem mora igranje za izbrano vrsto vedno pomeniti ponos in utrujenost ne sme igrati nobene vloge. Verjamem, da bomo takrat, ko bo šlo za reprezentanco, vsi našli motiv in pripravljenost na najvišji ravni, kot se to spodobi," je še prepričan Zarabec.

