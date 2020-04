Zarabec prvič prvak, Vujović ostal praznih rok

Naslednji državi v vrsti, kjer v tej sezoni ne bodo več igrali rokometa, sta postali Nemčija in Hrvaška. V Nemčiji se tako prvič po petih letih naslova prvaka veseli Kiel, katerega barve brani tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec. Za Trebanjca je to prvi naslov nemškega prvaka. Kiel je v nemškem prvenstvu na 26 odigranih tekmah zbral dve točki več od prvega zasledovalca Flensburga, ki je odigral tekmo več. Kiel je tako končal prevlado Flensburga, ki je bil najboljši v zadnjih dveh sezonah. Ti dve nemški ekipi bosta Nemčijo tako kot letos tudi v naslednji sezoni zastopala v elitni ligi prvakov, mesta v pokalu EHF pa so si priigrali tretji Magdeburg, četrti Hannover in peti Rhein-Neckar Löwen.

Zagreb prvič praznih rok

Drugače pa se je sezona razpletla na Hrvaškem, kjer letos ne bo okronan prvak. Tako kot na Madžarskem bo zadnja sezona pozabljena in črtana, v njej ni zmagovalca, nihče ne bo nazadoval v nižjo raven tekmovanja, nastope v evropskih pokalih so si ekipe izborile glede na osvojena mesta iz sezone 2018/19. Zagreb, ki ga vodi Veselin Vujović, barve 28-kratnega hrvaškega prvaka pa branijo Aleks Vlah, Darko Stojnić in Gašper Hrastnik, je tako prvič v samostojni Hrvaški ostal brez naslova prvaka.

