Poljski veteran zapušča bundesligo in se vrača v domovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji poljski rokometni reprezentant Michal Jurecki bo po koncu sezone zapustil nemški Flensburg-Handewitt in kariero nadaljeval v domovini. Petintridesetletni zunanji igralec pa nove in bržkone zadnje pogodbe v svoji bogati karieri ne bo podpisal z najboljšima poljskima ekipama Vive Kielce in Wislo Plock, temveč za Azoty Pulawy.