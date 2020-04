Zaključni turnir lige prvakov šele konec decembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska rokometna zveza (EHF) je sporočila, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa zaključni turnir lige prvakov v sezoni 2019/20 priredila šele 28. in 29. decembra. Zaključni turnir štirih najboljših moštev bo v Kölnu, ki od leta 2010 gosti sklepni del najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini.

"Z vidika evropskega klubskega rokometa - in to mnenje so podprli glavni predstavniki klubov na koordinacijskem sestanku prejšnji teden - obstaja skupna volja za izvedbo zaključnega turnirja v tej sezoni v letu 2020," je ob novem datumu zaključnega turnirja dejal predsednik EHF Michael Wiederer, ki neprestano spremlja tudi dogajanje v vseh ligah po svetu.

Finalni del lige prvakov je bil po prvotnem programu predviden 30. in 31. maja, po pandemiji novega koronavirusa pa so ga nato preložili na 22. in 23. avgust.

Konec aprila še ostale odločitve

V ligi prvakov se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenski prvak Celje Pivovarna Laško se je uvrstil v osmino finala, obeh tekem s poljsko zasedbo Vive Kielce pa še ni odigral. Drugi pari osmine finala so Dinamo Bukarešta - PSG, Wisla Plock - Veszprem, Vardar Skopje - Pick Szeged, Porto - Aalborg in Flensburg-Handewitt - Montpellier. Barcelona in Kiel sta se neposredno prebila v četrtfinale.

Izvršni odbor EHF bo na svojem zasedanju, ki bo 24. aprila, razpravljal tudi o možnih novih terminih lige prvakinj in moškega pokala EHF. Ženski zaključni turnir v Budimpešti je predviden 5. in 6. septembra, moški turnir pokala EHF pa 29. in 30. avgusta v Berlinu.