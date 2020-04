Brez vroče krvi: tudi v klubu slovenskih prvakov bodo nižali plače

Pojav pandemije koronavirusa je ohromil svetovno dogajanje, kriza pa je že zdaj dodobra načela športne klube tako v Sloveniji kot drugod po svetu. V težavah so se znašli tudi v klubu slovenskih rokometnih prvakov Celju Pivovarni Laško, kjer bodo v kratkem začeli z nižanjem plač. "Zdaj nas rešuje to, da smo ves čas delovali v mejah mogočega in da imamo razumevajoče vse deležnike, torej v prvi vrsti igralce, zaposlene, pogodbene sodelavce, kot tudi sponzorje in vse, ki nas podpirajo," o trenutnih razmerah v klubu pripoveduje direktor celjskega kluba Rok Plankelj.

Po izredni seji združenja klubov rokometne lige NLB je konec marca padla odločitev, da so slovenski prvoligaški klubi končali sezono 2019/20. Svoj 24. naslov v zgodovini samostojne Slovenije so osvojili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki pa medtem še čakajo na morebitno nadaljevanje sezone v ligi prvakov, kjer bi se morali v osmini finala zoperstaviti poljskim Kielcam. Rokometaši Celja Pivovarne Laško si niso želeli takšnega zaključka sezone, a razmere po pandemiji novega koronavirusa so narekovale to odločitev.

Direktor celjskega kluba Rok Plankelj je povedal, da bodo v kratkem znižali plače. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zdaj se v klubu spopadajo z novimi ovirami. Nepričakovana prekinitev sezone je v pisarne prenovljenega Zlatoroga prinesla nova izzive in preizkušnje, o katerih so v klubu slovenskih prvakov prepričani, da jih bodo uspešno preskočili. "V tem času naša pisarna od doma dela na 120 odstotkih prek digitalnih orodij, ki so jih danes začele uporabljati že praktično vse gospodarske družbe," trenutne razmere opisuje direktor kluba Rok Plankelj, ki verjame, da bodo iz trenutne krize prišli še močnejši.

Celjani so predčasno postali slovenski prvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Koronavirus je ohromil ves športni svet. Kako se v vašem klubu spopadate s trenutnim položajem?

Kriza nas je tako kot večino ostalih športnikov in športnih kolektivov močno prizadela. A prizadela in ohromila je tudi vse druge. Pred velikimi izzivi je ves gospodarski sistem in na veliki preizkušnji zelo obremenjeno zdravstvo. V prvi fazi je pomembno, da stopimo skupaj in z dejanji pripomoremo, da ostanemo zdravi tako v športnem kot tudi poslovnem delu. Če gledamo na nas in naš klub, pa smo v težkem položaju.

Kje vidite največjo težavo?

Morda je najtežje to, da imamo zelo malo odgovorov, najprej, kako dolgo bo vse skupaj trajalo, kako bomo uspeli nadomestiti vse izpade, ki so nas doleteli, ipd. Namreč ne gre le za prvo člansko ekipo, ki je seveda najbolj izpostavljena in kjer se izvaja največ poslovnih odločitev, temveč tudi za mlade ekipe, mini rokomet, saj pri nas vadi več kot 400 otrok. Pod vprašajem je tudi poletni rokometni kamp. Gre za številne različne zadeve, na katere večina niti ne pomisli.

Pred kratkim ste predčasno že osvojili državni naslov, pod vprašajem je še nadaljevanje lige prvakov. V tem času je npr. klub tudi že zapustil Diogo Silva, ki se je vrnil na Portugalsko. Tudi preostali igralci niso v stiku z rokometno žogo, trenirajo individualno. Se vam v tem primeru zdi nadaljevanje sezone smiselno?

S športnega vidika je morda bolj smiselno, da bi se sezona zaključila, medtem ko je s poslovnega seveda pogled drugačen. V tem času naša pisarna od doma dela na 120 odstotkov prek digitalnih orodij, ki so jih danes začele uporabljati že praktično vse gospodarske družbe. Trenerji pripravljajo programe za vadbo na domu in izvajajo kontrolo le teh tudi prek individualnih ali skupinskih videoklicev.

V primeru, da se bo sezona nadaljevala, se morajo igralci praktično znova pripraviti na nov začetek, potem pa je tu že vprašanje, kdaj se bo začela naslednja sezona. Ni enostavno, sploh ker ekipe ne morejo načrtovati, kdaj začeti s treningi, kako stopnjevati te, v kakšnem stanju so igralci, saj vadba doma ni enaka za vsakega. Po drugi strani poslovno ne bi želeli tako dolgega premora med sezonama. Izkoriščamo sicer vmesni čas, da se pripravimo za naprej, da rešimo zadeve, za katere sicer ni bilo časa, in pripravljamo neke nove projekte, ki nam bodo omogočali še večjo neodvisnost.

Liga prvakov še ni povsem odpisana Evropska rokometna zveza je konec marca sporočila, da naj bi se liga prvakov - če bodo dovoljevale razmere - nadaljevala v juniju, juliju in avgustu, ko naj bi bil na sporedu zaključni turnir v Kölnu. Osmina finala naj bi bila na sporedu v vsega nekaj dneh. Celjska ekipa se bo pomerila s poljsko zasedbo Vive Kielce, prva tekma naj bi bila 3. ali 4. junija v Sloveniji, povratna pa 6. ali 7. na Poljskem. A glede na trenutne razmere obstaja velika možnost, da bo sezona predčasno končana tudi v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

Veliko klubov se v tem kriznem času odloča za nižanje plač. Se boste tudi v Celju odločili za takšno potezo? V kratkem bodo začeli z nižanjem plač. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Skupaj z vsemi deležniki kluba smo v dogovoru za znižanje pogodbenih premij in smo tik pred koncem dogovora. Je pa to del kriznega menedžmenta odgovornih v klubih kot tudi preostalih v številnih organizacijah, ki se soočamo s trenutnimi, resnično zahtevnimi razmerami.

Kako pa je s finančnim načrtom kluba? Se bo trenutna kriza pri vas močno poznala? Npr. Gorenje v teh trenutkih znova niža proračun, kako je s tem pri vas?

Finančni načrt smo prilagodili na trenutne razmere in dejstva. Kriza pušča posledice. Do razglasitve zaključka vseh tekmovanj še ne moremo delati končnih izračunov. Dejstvo je, da smo tudi odgovornim organizacijam in OKS posredovali izračune s tega področja in oceno, kaj bi lahko to pomenilo. Zdaj nas rešuje to, da smo ves čas delovali v mejah mogočega in da imamo razumevajoče vse deležnike, torej v prvi vrsti igralce, zaposlene, pogodbene sodelavce, kot tudi sponzorje in vse, ki nas podpirajo.

Pripravljamo tudi nekaj novih programov, ki bi lahko bili klubu v pomoč v prihodnje. Kot sem že omenil, smo tik pred sklenitvijo dogovorov z vsemi deležniki glede ukrepov začasnega znižanja pogodbenih obveznosti, saj moramo vsi stopiti skupaj in premagati to obdobje. Vesel sem, da jih velika večina ali skoraj vsi, razumejo. Še en dokaz in potrditev, zakaj si zaslužijo biti del ekipe Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Z ukrepi bomo dosegli likvidnost do konca sezone.

"Z ukrepi bomo dosegli likvidnost do konca sezone." Foto: Grega Valančič/Sportida

Za naprej nižanja še ne načrtujemo oziroma še ne razmišljamo o spremembi načrtov, ki smo jih že imeli pred krizo. Se pa seveda zavedamo nove situacije, ki zna prinesti tudi kakšno spremembo. V nadaljevanju moramo razmišljati tudi o novih scenarijih, ki nas znajo doleteti. Smo tudi v času, ko se odnos do sponzorjev in podpornikov spreminja in kjer sta sinergija in redni stik še pomembnejša. Tega smo se v našem klubu zavedali že prej in zato prožili veliko aktivacij tudi izven parketa. V času krize pa smo šli tudi v aktivacijo slogana "Enkrat skupaj, vedno skupaj!".

Do prekinitve je bila za vas sezona dokaj uspešna. V državnem prvenstvu še niste zabeležili poraza, v ligi prvakov pa ste se po šestih letih uvrstili v osmino finala. Kako ste vi zadovoljni s sezono in dosegom zastavljenih ciljev?

Sezona je bila do trenutka prekinitve odlična. Na športnem delu povsem v skladu s cilji in pričakovanji. V domačem prvenstvu smo bili suvereni kot že dolgo ne, brez poraza, z najboljšo obrambo in napadom. V ligi prvakov smo se uvrstili v izločilne boje, za katere še čakamo, ali jih bomo lahko odigrali. Upamo, čeprav realno zelo težko.

Bomo v Zlatorogu v tej sezoni še videli tekmo lige prvakov? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi na poslovnem delu smo izvedli vse, kar smo načrtovali do tega trenutka, posodobili dvorano, izboljšali ugodje za navijače, jim ponudili na tekmah ogromno dodatne ponudbe, zabave, skratka nadaljevali trend na tem področju, ko smo presegli tudi pol milijona gledalcev na evropskih tekmah. Mejnikov je bilo kar nekaj in škoda, da se bo večina te sezone spominjala po krizi, ki je zajela svet. To dejstvo moramo sprejeti ter videti, kako lahko pomagamo, da se vsi skupaj čim prej znajdemo v normalnih pogojih.

V primeru, da je sezona že zaključena in se obrneva proti začetku nove. Kakšne načrte imate za prihodnost?

Načrti v Celju so vedno optimistični in najvišji. Gre za okolje, kjer mora biti tako. Ciljev še nismo postavljali, to naredimo potem, ko je dokončno formirana ekipa in se pogovorimo s stroko, upravnim odborom. Gotovo pa bodo cilji ambiciozni kot zmeraj. Želimo si biti del nove lige prvakov, želimo še naprej vzgajati talente in biti okolje, ki ponuja najboljše možnosti za razvoj v regiji. Hkrati pa seveda igrati najpomembnejšo vlogo na domačih igriščih in biti v druščini najboljših v Evropi. Ni preprosto, vendar nam uspeva, in prepričan sem, da nam bo tudi v prihodnje.

