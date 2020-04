Vujović: S Slovenijo bi na preteklem evropskem prvenstvu osvojil medaljo

Slovenski rokometni selektor Veselin Vujović je s svojimi burnimi odzivi v preteklosti že večkrat opozoril nase. Nazadnje je veliko prahu dvignil na novembrski tekmi Zagreba in Meškova iz Bresta v ligi SEHA, ki ga je beloruska ekipa na koncu dobila s 33:29. Vujović, ki je že nemalokrat javno okrcal svoje igralce, se je takrat med drugim spravil tudi na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha, kar je bil na koncu tudi eden izmed glavnih razlogov, da je Črnogorec le nekaj dni pozneje ostal brez dela.

"Še vedno sem v kontaktu z vsemi igralci in vodilnimi na rokometni zvezi. V Sloveniji me res cenijo," pravi Vujović. Foto: Gulliver/Getty Images

"V Sloveniji me res cenijo"

V pogovoru za rokometni portal se je Vujović razgovoril o takratnem dogajanju. "Iskreno nisem pričakoval, da se bo zgodilo kaj takega. Nihče iz rokometne zveze ni prišel do mene in navedel kakršnihkoli razlogov za moj konec na slovenski klopi. Mislim, da bi slovenska izbrana vrsta z mano kot selektorjem na januarskem evropskem prvenstvu osvojila medaljo. Nikoli lažje, glede na to, da sta favorita, kot sta Danska in Francija, izpadla že v začetnem delu tekmovanja," je prepričan Vujović, ki se je dotaknil tudi novega trenerja Ljubomirja Vranješa.

"Zdaj slovensko izbrano vrsto vodi trener, ki je napravil odlično delo s Flensburgom in ga popeljal tudi do evropskega naslova, a pred in po tem ni napravil praktično ničesar. A če si enkrat prvak Evrope, za vedno ostaneš prvak, in to zagotovo pripomore k boljši oceni trenerja. Še vedno sem v kontaktu z vsemi igralci in vodilnimi na rokometni zvezi. V Sloveniji me res cenijo. Še sedem dni pred neljubim dogodkom sem se v Celju srečal s predsednikom zveze, s katerim sva pripravila plan priprav," pripoveduje Vujović, ki je nekaj dni pozneje doživel hladno prho.

S Slovenijo je osvojil tudi bron na SP. Foto: Reuters

"Nato se je zgodil tisti verbalni delikt, ki so ga nekoliko napihnili še mediji, zato je bil na zvezi še toliko večji pritisk. Ko me je poklical predsednik zveze, sem mu kar sam dejal, da bo najbolje, da odidem iz reprezentance, saj drugače ne bo miru ne zanj, ne zame. Razšli smo se povsem korektno, nobenemu nič ne zamerim. Morda se nekega dne spet vrnem v Slovenijo, vrata še niso zaprta," je prepričan črnogorski strateg.

Razočaran nad dogajanjem v nogometu

Pri Dinamu je v zadnjem času vroče. Foto: Reuters Vujović, ki je sicer trener Zagreba, zadnje dni preživlja v karanteni z družino. V pogovoru pa se je dotaknil tudi stanja v zagrebškem Dinamu, kjer je v zadnjem času zelo vroče, saj so trener Nenad Bjelica in igralci zavrnili ukrep nižanja plač. "To, kar se dogaja v nogometu, ni normalno. Da nekdo plača sto ali še več milijonov evrov za nekega igralca, me boli. Ko sem bral o teh velikih prestopih v nogometu, sem večkrat pomislil, da gre za resno pranje denarja. Zame preprosto ni normalno, da povprečen nogometaš sebi in vsem svojim potomcem samo z denarjem, ki ga zasluži v eni sezoni, zagotovi lagodno življenje. Po drugi strani pa mora veliko vrhunskih športnikov v 'majhnih' športih krvavo delati vso svojo kariero, da imajo dostojno življenje," pravi Vujović, ki verjame, da bo kriza po koncu epidemije prisotna v vseh športih.

"Kriza bo prizadela tudi rokometne klube, a ker je denarja v rokometu veliko manj, verjamem, da bo vse skupaj manj boleče kot v nogometu. Na trgu se bo zgodilo izenačenje, ultra bogati klubi in dominacija denarja bodo izginili, monopol več klubov bo prenehal obstajati in rokomet bi se lahko vrnil na svoje začetke. Po kaosu bi lahko imeli največ koristi stabilni klubi, kot je Zagreb. Zakaj bi Cindrić ali Karačić igrala na tujem, če pa lahko enako količino denarja dobita doma? Da, rokomet bi imel od tega lahko veliko koristi, in če je tako, bo na odru veliko klubov z enakimi ambicijami, kar bi bilo super," je prepričan nekdanji slovenski selektor.

