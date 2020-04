Tudi Škofjeločan ostaja v osjem gnezdu

Osemindvajsetletni Aljaž Panjtar se je velenjski ekipi pridružil pred letošnjo sezono. Čeprav je imel pogodbo še za naslednjo sezono, so se v klubu dogovorili za podaljšanje. Škofjeločan je pred selitvijo v Velenje dve sezoni branil barve celjskega kluba, pred tem pa tri sezone je igral za domačo RD Urbanscape Loko.

"Vesel sem, da sem s klubom RK Gorenje Velenje sklenil novo sodelovanje. Vsem bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje. Tu se počutim odlično in mislim, da imam vse pogoje za napredek. S soigralci smo se dobro ujeli in prikazali tudi nekaj lepih predstav. Letošnja sezona je za nami, pri tem ni kaj storiti. Žal mi je za končni rezultat, ki po mojem mnenju ni realen. Pomembno je, da se iz tega kaj naučimo in se vrnemo na igrišča še močnejši in boljši. Cilji morajo ostati visoki in sam si želim, da bi v naslednji sezoni resno konkurirali za naslov prvaka. Ne nazadnje smo športniki in vsak pravi športnik si želi na vsaki tekmi zmagati ter biti iz leta v leto boljši. Prepričan sem, da to kakovost imamo, v naši moči pa je, da to pokažemo tudi na igrišču. Hvala tudi Šaleškim graščakom, ki nam na vseh tekmah dajo dodatno energijo. Upam, da bodo za nami stali tudi v prihodnje," je ob podaljšanju pogodbe povedal Panjtar.

Že pred tem so pogodbo z Gorenjem podaljšali kapetan David Miklavič, Matic Verdinek, Aleks Kavčič ter mladi Jernej Drobež.

