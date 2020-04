Nekdanji slovenski rokometaš in zdajšnji pomočnik v slovenski izbrani vrsti in poljskih Kielcah, s katerimi je pred dnevi predčasno postal poljski prvak, je v zadnjih tednih tako kot preostali rokometni delavci šport postavil na stranski tir. "Če sem iskren, bi bilo najbolj pametno, da se vsa tekmovanja predčasno končajo," o morebitnem nadaljevanju lige prvakov meni nekdanji slovenski kapetan.

Uroš Zorman je z 225 nastopi rekorder v slovenski izbrani vrsti, pred dnevi pa je dobil tudi svojo biografijo, v kateri je predstavljena njegova dozdajšnja življenjska pot. Desna roka slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa, ki med sezono živi na Poljskem, trenutno karanteno z družino preživlja doma v Sloveniji, kjer se posveča stvarem, za katere prej ni imel toliko časa.

Pred dnevi je dobil svojo biografijo, pod katero se je podpisal Lojze Grčman. Foto: osebni arhiv

"Kaj naj rečem, situacija je naravnost grozljiva. Pa ne toliko zaradi tega, ker moramo ostati doma, ampak zaradi splošne situacije po svetu. A iz vsake slabe stvari je treba izvleči tudi kakšno pozitivno. Zdaj, ko sem doma, imam nekoliko več časa tudi za stvari, ki jim prej nisem posvečal toliko pozornosti. Moramo ostati optimistični, se držati navodil, ki jih dajejo vodilni, in poskusiti na ta način čim prej izplavati iz trenutne situacije. Verjamem, da se bo vse skupaj kmalu umirilo. Treba je še malo potrpeti in verjeti v lepšo prihodnost," pravi Zorman, ki se je po prekinitvi sezone zaradi koronavirusa iz Poljske vrnil nazaj v Slovenijo.

Situacija na Poljskem podobna naši

S slovensko izbrano vrsto je januarja osvojil četrto mesto na evropskem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida "Poljaki na vsako dogajanje odreagirajo zelo hitro, enako je bilo s koronavirusom. Zelo hitro so se odločili za podobne ukrepe kot v Sloveniji. Tudi regija, kjer živim med sezono, ima zelo majhno število okuženih. Vsi ukrepi so na zelo podobni ravni kot pri nas, odprte so le živilske trgovine, še vedno pa lahko greš v naravo, kar nam športnikom pride zelo prav. Večinoma pa so vsi doma," pripoveduje Zorman, ki zdaj večino časa preživi z družino. "V teh trenutkih se bolj kot ne poskušam na splošno čim bolj izogibati spremljanju medijev, ker je veliko negativizma in te vse skupaj še bolj pahne v slabo voljo," pravi.

Želi si začeti z ničle

Kielce, kjer Zorman opravlja vlogo pomočnika trenerju Talantu Dujšebajevu, so medtem predčasno že osvojile naslov poljskega prvaka. Vprašanje ostaja odprto pri ligi prvakov, kjer bi se morale Kielce v osmini finala pomeriti ravno s slovenskim prvakom Celjem Pivovarno Laško. Termini teh tekem so se zdaj premaknili v junij in julij.

"Če sem iskren, bi bilo najbolj pametno, da se vsa tekmovanja predčasno končajo. Zdaj smo doma že tretji teden, igralci trenirajo po individualnih programih, kar se je že večkrat izkazalo, da je povsem druga zgodba, kot če trenirajo v skupinah. Hkrati ni prisotnega trenerja, ki bi jim dihal za ovratnik in od njih ves čas zahteval maksimum. Manjka tudi taktične priprave in skupinskega duha. Vsi vemo, da bo zadeva trajala še nekaj časa. Preden se bomo nato vsi zbrali nazaj v klubih, bo potreben vsaj manjši cikel priprav in ne vem, kakšen smisel bi sploh imelo nadaljevanje tekmovanj," pravi Zorman, ki v tem vidi tudi velik ekonomski problem.

Prepričan je, da bo pri nadaljevanju lige prvakov veliko vlogo odigral ekonomski vpliv. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Verjamem pa, da bo imel veliko vlogo ekonomski vidik. Tu nimam besede, a raje bi videl, da se vse konča in da se naslednja sezona začne z ničle. Vidimo, da se v veliko klubih odločajo za rezanje plač, poleti lahko nastopijo tudi težave s pogodbami, zlasti če se bodo tekmovanja še nadaljevala. Zdajšnje pogodbe veljajo do 30. junija, nekateri igralci imajo pogodbe za naprej sklenjene že z drugimi klubi. Govori se, da bi v primeru podaljšanja pogodb igralci ostali pod okriljem takrat na papirju že bivšega kluba, a tu lahko hitro nastanejo številne težave in velika zmešnjava," je prepričan Zorman, ki si želi čimprejšnje vrnitve v ustaljene rokometne tirnice.

