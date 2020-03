Mladi Portugalec že zapustil Slovenijo: Tega si ni nihče predstavljal

Rokometna sezona v Sloveniji se je po četrtkovi izredni seji združenja klubov lige NLB tudi uradno končala. Z nekoliko grenkim priokusom so se novega naslova državnih prvakov veselili Celjani, svojega prvega slovenskega pa se je veselil tudi mladi portugalski rokometaš Diogo Silva, ki se je zatem že poslovil od knežjega mesta in se ob pomoči kluba že vrnil na rodno Portugalsko. Kot so sporočili iz kluba, se je sodelovanje s posojenim igralcem Porta končalo predčasno, tako kot prvenstvo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Diogo Silva je pred začetkom te sezone okrepil moštvo Celja Pivovarne Laško. Najboljši strelec lanskega mladinskega svetovnega prvenstva je s Celjani sklenil enoletno pogodbo, poleg Josipa Šarca je bil edini tuji rokometaš v mladih vrstah celjskega kluba. Njegova pot pri slovenskih prvakih pa se je zdaj tudi dokončno sklenila. V nedeljo je namreč ob pravem organizacijskem podvigu ter pomoči kluba ujel še enega od zadnjih poletov v domovino.

Diogo Silva se je že vrnil na Portugalsko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Enaindvajsetletni rokometaš ob ekspresnem slovesu ni skrival razočaranja. "Ne le sam, verjetno si nihče ni predstavljal takšnega slovesa in konca tekmovanj. Tega si ta klub, navijači, niti mesto Celje ne zaslužijo. Tu sem doživel nepredstavljivo, zrasel sem tako kot igralec in tudi kot človek," je ob slovesu razočaran dejal Silva, ki je v Celju igral kot posojen igralec.

"Spoštovati moram odločitev matičnega kluba"

Mladi Portugalec se je v dresu Celja počutil odlično. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Mladi Portugalec bo v naslednji sezoni najverjetneje branil barve Porta. "S trenerji v Celju smo sistematično odpravljali moje šibke točke in če bi sam lahko izbiral, bi tudi naslednjo sezono ostal tukaj, saj verjamem, da bi tako še napredoval in rasel v vseh pogledih. A spoštovati moram odločitev matičnega kluba Porta, da se moram vrniti. V Celju sem dobil veliko, več, kot sem si predstavljal, in več, kot sem upal, zato bom klubu, tukajšnjim ljudem, soigralcem in trenerjem večno hvaležen. Sprejeli so me kot člana družine in v tej družbi sem se odlično počutil, zato hvala vsem in vsakemu posebej," hvaležnosti ni skrival mladi Portugalec, ki je ob hitrem posredovanju kluba in ekipnega menedžerja Nejca Ajdnika ujel enega od zadnjih poletov z dunajskega letališča proti Portugalski, pred tem pa je prestal tudi testiranje na novi koronavirus.

"Odvilo se je tako, da se ne morem vsem niti osebno zahvaliti, niti v živo pozdraviti vseh soigralcev, s katerimi smo preživljali sezono in dosegali lepe rezultate. Zasluženo smo osvojili naslov, bili smo suvereni, nismo pa želeli slaviti na takšen način. Nismo se mogli niti poveseliti in občutek je res nevsakdanji," je dejal Silva, ki se tudi v primeru, da se bo liga prvakov poleti nadaljevala, ne bo vrnil v Celje.

Celjani naj bi junija odigrali tekmo osmine finala lige prvakov proti Kielcam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Žal mi je, da verjetno ne bo tekme osmine finala, ki smo si jo resnično želeli in se nanjo že dobro pripravljali. Živeli smo za to tekmo, verjeli smo, da nam lahko uspe. A zdaj je naša naloga drugačna. Ljudem moramo pokazati, da je treba biti odgovoren, da je treba ostati doma. Le tako, ob zvrhani meri ukrepov vsake države, zdravljenjem obolelih, lahko znova zaživimo normalno, ko bo tudi šport spet v središču zanimanja. Ni lahko, za nikogar," je dejal Silva, ki je v tej sezoni dosegel 73 zadetkov.

Šarac ostaja v Celju Josip Šarac za zdaj še ostaja v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Celju pa medtem ostaja še drugi tujec v dresu slovenskih prvakov Hrvat Josip Šarac. "Čeprav liga prvakov uradno še ni končana, je po našem mnenju, glede na trenutno zdravstveno stanje in ocene stroke, možnost za nadaljevanje zelo majhna, zato smo igralcema takoj ponudili možnost vrnitve domov. Josip bo ostal v Celju, ob vrnitvi domov bi namreč moral v karanteno, tudi sicer pa pravi, da se tu dobro počuti, individualno trenira in da ne bi bilo velike razlike, če bi šel domov," pravi direktor celjskega kluba Rok Plankelj, ki je vesel, da se je dogajanje v povezavi z ligo NLB dokončno razjasnilo. "Nadaljevanje tekmovanj ni pomembno. V teh trenutkih je treba biti najprej človek," je še dodal prvi mož kluba.

Preberite še: