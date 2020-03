Rokometaši Celja Pivovarne Laško si niso želeli takšnega zaključka sezone, a razmere po pandemiji novega koronavirusa so narekovale to odločitev. Njihovo zmagoslavje je vendarle zasluženo, v nepopolni ligaški sezoni so dosegli 20 zmag in le enkrat igrali neodločeno. Pred drugouvrščenimi tekmeci iz Ribnice so si nabrali šest točk prednosti, tretjeuvrščeni Trebanjci in četrtouvrščeni Velenjčani pa so zaostali kar 12 točk, piše STA.

"Zaključek sezone ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Naslov smo želeli proslaviti skupaj s svojimi privrženci, zato smo kljub naslovu malce žalostni. Zavedamo se, da so takšno odločitev narekovale trenutne razmere. Zdravje je na prvem mestu," je uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Z dosedanjim delom sezone sem bil zadovoljen. Pred začetkom smo imeli veliko kadrovskih menjav, mnogi niso pričakovali, da bomo tako uspešni. Zavoljo tega smo bili še bolj motivirani, med celotno sezono pa je bila znotraj ekipe dobra energija. V prvenstvu smo bili prepričljivi od prvega kroga dalje, obramba je bila odlična, na visoki ravni, zmagovali smo z visokimi razlikami," je dodal Ocvirk.

Naslov so želeli proslaviti skupaj s svojimi privrženci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Liga prvakov še ni povsem odpisana

Evropska rokometna zveza (EHF) je pred dnevi sporočila, da naj bi se liga prvakov - če bodo dovoljevale razmere - nadaljevala v juniju, juliju in avgustu, ko naj bi bil na sporedu zaključni turnir v Kölnu. Osmina finala naj bi bila na sporedu v vsega nekaj dneh. Celjska ekipa se bo pomerila s poljsko zasedbo Vive Kielce, prva tekma naj bi bila 3. ali 4. junija v Sloveniji, povratna pa 6. ali 7. na Poljskem.

"Težko verjamem, da se bo ob trenutni situaciji, ki jo dnevno spremljamo, to zgodilo. Ljudje umirajo, okuženih je vse več in težko se bo tekmovanje odvilo do konca. Vseeno se na to pripravljamo, igralcem smo dali individualne programe in vadijo doma. Ko bo možno, bomo začeli normalno vaditi, igralci so mladi in vsak izgubljen trening se pozna. Upamo in verjamemo v najboljše, enako pa želimo tudi vsem navijačem in prebivalcem Slovenije in sveta. Ostanite zdravi," še sporoča trener novih-starih državnih prvakov.

"Upanje, da bi lahko igrali evropske tekme, še ostaja. Razmere so takšne, da narekujejo čakanje, v tem času pa se pripravljamo individualno. Pred zaostrenimi ukrepi smo se v manjših skupinah dobili in trenirali, zdaj tudi tega ni. Se pa srečamo kdaj v naravi, ko tečemo, in takrat na varni razdalji v paru naredimo kakšen kilometer ali dva. Je pa naloga vsakega posameznika, da ohranja pripravljenost in skrbi za zdravje," je dejal celjski kapetan David Razgor.