Rokometaši Celja PL naj bi z ligo prvakov nadaljevali junija

Izvršni odbor EHF je na svoji dopisni seji prestavil izvedbo zaključnih turnirjev lige prvakov in prvakinj ter pokala EHF. Ženski zaključni turnir lige prvakinj bo namesto 9. in 10. maja na sporedu 5. in 6. septembra v Budimpešti, moški zaključni turnir lige prvakov bo namesto 30. in 31. maja po novem na sporedu 22. in 23. avgusta v Kölnu, moški zaključni turnir pokala EHF pa bo namesto 23. in 24. maja na sporedu 29. in 30. avgusta v Berlinu.

Med 1. in 7. junijem bodo na sceno stopili rokometaši Celja Pivovarne Laško in velenjskega Gorenja. Slovenski prvak iz Celja se bo v okviru lige prvakov v osmini finala pomeril s poljsko ekipi Vive Kielce, medtem ko bo velenjska ekipa v tem terminu odigrala tekmi 5. in 6. kroga skupinskega dela pokala EHF. Najprej bo gostila Magdeburg, nato pa gostovala pri Nantesu.

Četrtfinalne moške rokometne tekme v ligi prvakov in pokalu EHF bodo na sporedu med 22. in 28. junijem, ženske četrtfinalne tekme v ligi prvakinj pa med 15. in 21. junijem.

Med 29. junijem in 5. julijem bo na veliko sceno stopila slovenska moška reprezentanca, ki se bo dvakrat pomerila s Srbijo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu 2021. Prva tekma v Sloveniji bo na sporedu v sredo ali četrtek, povratna pa v soboto ali nedeljo v Srbiji.