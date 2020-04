Talant Dušebajev našel rešitev za ligo prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rezervni načrt Evropske rokometne zveze (EHF), ki predvideva tekme lige prvakov tudi junija in avgusta, je sprožil številne pomisleke. Sloviti španski trener Talant Dušebajev je v pogovoru za rokometno spletno stran Handball-Planet predlagal, da bi v ligi prvakov namesto zaključnega turnirja štirih ekip priredili sklepni turnir osmih moštev.

Od izbruha pandemije novega koronovirusa se je rokometno tekmovanje povsem zaustavilo. Evropska zveza je konec minulega meseca predstavila rezervni koledar tekmovanj v ligi prvakov in prvakinj ter pokalu EHF. Po njem bi se izločilne tekme v ligi prvakov od osmine finala naprej začele v začetku junija, četrtfinalne tekme naj bi bile v drugi polovici tega meseca, zaključni turnir četverice pa bi bil na sporedu šele 22. in 23. avgusta v Kölnu.

"Tekme osmine finala in četrtfinala bo izjemno težko igrati junija. To je povsem nerealno, bolje bi bilo, da bi se vsi zmagovalci osmine finala prebili na junijski zaključni turnir v Kölnu, kjer bi namesto štirih nastopilo osem ekip. To se mi zdi najbolj pravično," je dejal strateg poljske ekipe Vive Kielce.

Za poljske prvake bo do konca te sezone igral tudi slovenski reprezentant Blaž Janc, ki bo poleti prestopil v Barcelono, prvi pomočnik slovitega španskega trenerja kirgiškega rodu pa je Uroš Zorman.

Preberite še: