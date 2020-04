Poljsko slovo in selitev v Belorusijo

Končuje se najdaljša klubska izkušnja Uroša Zormana, ki je v Kielcah vztrajal vse od leta 2011. Sprva kot igralec, od leta 2018 pa kot pomočnik glavnega trenerja Talanta Dušebajeva. Ljubljančan je s poljskim kolektivom leta 2016 skočil na evropski prestol in pri 36 letih še četrtič osvojil ligo prvakov. S Kielcami je še dvakrat zaigral na zaključnem turnirju četverice, enkrat pa tam sodeloval kot pomočnik.

"Ko sem končal igralsko kariero, se je moja družina vrnila v Slovenijo. Zadnji dve sezoni sem bil tukaj sam, bilo je težko. Klub in Kielce sta moj drugi dom, tako da sem dolgo odlašal z odločitvijo, a na koncu se je bilo treba odločiti. Ni bilo lahko, a družina je le družina. Otroci so zrasli, a potrebujejo očeta," je 40-letnik, ki je pred tedni dobil svojo biografijo, dejal za uradno spletno stran kluba in dodal, da je vesel, da je tudi sam sodeloval pri gradnji poljskega kluba.

"Seveda si ljudje najbolj zapomnijo uspehe, kot je zmaga v ligi prvakov, a sam se rad spominjam tudi prvega pogovora z Bertom (predsednikom Bertusom Servaasom,op. a.), ki mi je dejal, da je klub še v gradnji. Nato pa smo čez nekaj let osvojili ligo prvakov, tako da lahko rečem, da sem tudi sam pomagal graditi klub, v katerem sem preživel čudovita leta," pravi Zorman in zanika, da bi se v tem trenutku pogovarjal o sodelovanju s Celjani. Je pa priznal, da bi nekoč rad postal glavni trener: "Povsem naravno je, da si želiš napredovati, od pomočnika do glavnega trenerja. Upam, da mi bo to nekoč uspelo, a kdaj in kje, bomo še videli." Zormana, ki hišo gradi v Novem mestu, so sicer povezovali z dolenjskimi kolektivi.

Staš Skube zapušča Vardar, s katerim je lani osvojil ligo prvakov, in se seli k aktualnemu beloruskemu prvaku Meškovu iz Bresta. Foto: Getty Images

Iz Makedonije v Belorusijo

Slovenski organizator igre Staš Skube bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju zamenjal rokometno domovanje. Po dveh turbulentnih sezonah pri Vardarju (z njim je lani nepričakovano osvojil ligo prvakov), ki se ga je večkrat povezovalo s finančnim zlomom, se 30-letni Dolenjec seli v Belorusijo, k tamkajšnjemu 12-kratnemu prvaku.

je v sredo tudi uradno potrdil prihod Skubeta, s katerim so se dogovorili za dvoletno sodelovanje. Klub je precej slovensko obarvan, njegova člana sta Simon Razgor in Jaka Malus, trener vratarjev pa je Rolando Pušnik.