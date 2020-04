Na Madžarskem brez rokometnega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Blagotinšek in Dragan Gajić sta bila dva od številnih Slovencev, ki so igrali na Madžarskem - bila sta člana Veszprema. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vodstvo madžarske rokometne zveze je zavoljo pandemije novega koronavirusa dokončno odpovedalo sezono 2019/20. Zadnja sezona bo "pozabljena in črtana", v njej ni zmagovalca, nihče ne bo nazadoval v nižjo raven tekmovanja, nastope v evropskih pokalih so si ekipe izborile glede na osvojena mesta iz sezone 2018/19.

Veszprem bo tako zagotovo nastopil v prenovljeni ligi prvakov v sezoni 2020/21, Pick iz Szegeda pa bo čakal na posebno povabilo s strani Evropske rokometne zveze (EHF). Mesto v pokalu EHF so si izborili Tatabanya, Balatonfüred in Csurgoi.

Na Madžarskem nastopajo številni slovenski rokometaši. Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarić in Nik Henigman branijo barve Picka iz Szegeda, Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek nastopajo za Veszprem, Rok Zaponšek, Klemen Cehte in Gregor Potočnik pa za Csurgoi.