Po Pajntarju z Velenjem podaljšal še Teletović

Tridesetletni vratar Amir Teletović je svoje prve rokometne korake naredil prav v velenjskem klubu, katerega barve je v preteklosti zastopal v vseh selekcijah, sporočajo Velenjčani. S članskim moštvom se je dokopal do prvega in tretjega naslova državnega prvaka v zgodovini kluba, v sezoni 2010/11, ko je Gorenje Velenje prav tako stopilo na slovenski rokometni vrh, pa so ga posodili v novomeško Krko.

Nov pomemben korak h gradnji kakovostne ekipe

Jeseni 2014 se je nekdanji mladinski reprezentant preselil k mariborskemu Braniku, leto zatem pa nato prvič odšel na tuje in na Poljskem okrepil prvoligaško moštvo Gwardia Opola. Pred sezono 2016/2017 se je pridružil avstrijskemu prvoligašu Brucku, nato pa se je odločil za vrnitev k matičnemu klubu.

V Velenje se je vrnil s sezono 2018/19, kjer se je pridružil povsem prenovljeni in pomlajeni zasedbi, "v zadnjih dveh sezonah v črno-rumenih barvah pa je dokazal, da je izjemno kakovosten vratar, zato so Velenjčani s podpisom nove pogodbe do konca sezone 2021/22 naredili nov pomemben korak h gradnji kakovostne ekipe v prihodnjih sezonah. Skupaj s Panjtarjem bosta tako zagotovo ena od najbolj perspektivnih vratarskih dvojic v Sloveniji".

Teletović: Se vidimo prihodnjo sezono v Rdeči dvorani!

"Vesel sem, da ostajam v klubu, kjer sem naredil svoje prve rokometne korake. Menim, da je poseben občutek igrati pred domačimi navijači, za domači klub, kjer sem odraščal. Letošnja sezona se je žal predčasno končala, za nas v zelo nepravem času, ampak je, kar je, mi se bomo v prihodnji sezoni potrudili popraviti vtis, ki smo ga pustili ob koncu letošnje sezone. Upam, da nas bodo Šaleški graščaki še naprej podpirali, kot so nas do zdaj, za kar se jim tudi zahvaljujem. Se vidimo prihodnjo sezono v Rdeči dvorani," navijačem sporoča 189 centimetrov visoki čuvaj mreže.

Janez Gams: S podaljšanjem pogodbe z Emirjem smo naredili pomemben korak h gradnji kakovostne ekipe tudi v prihodnje. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Nadvse zadovoljen je tudi direktor kluba Janez Gams: "Emir je od svoje vrnitve v matični klub pred sezono 2018–2019 pokazal, da je z leti in vsemi izkušnjami, ki jih je nabral, postal izjemno kakovosten vratar, ki je lahko dodana vrednost vsaki ekipi. Vesel sem, da nam je, kljub vsem racionalizacijam, ki smo jih, k sreči, začeli izvajati že pred krizo zaradi koronavirusa, uspelo obdržati vratarski dvojec iz te sezone. S podaljšanjem pogodbe z Emirjem smo naredili pomemben korak h gradnji kakovostne ekipe tudi v prihodnje. Nadejam se, da nas bo v prihodnji sezoni, tudi na tem položaju, smola s poškodbami obšla in bosta lahko Emir in Aljaž dokazala, da sta najboljši vratarski dvojec v državi."

